Ce mercredi 28 juin 2023, Air Austral célèbre les 20 ans de sa ligne La Réunion - Paris. "Il y a 20 ans jour pour jour, né d’une volonté des collectivités locales réunionnaises, la Région Réunion et le Conseil Général, la compagnie Air Austral dirigée à cette époque par Gérard Ethève, se lançait dans l'aventure du long-courrier" rappelle la compagnie aérienne dans le communqiué que nous publions ci-dessous

Le 28 juin 2003 dans la soirée, deux avions aux couleurs d’Air Austral décollaient presque simultanément de l’aéroport Roland-Garros, à La Réunion, et de Paris-Charles-de-Gaulle, en France hexagonale...

De compagnie à l’origine exclusivement régionale, Air Austral devenait une compagnie de premier plan sur le plan national. C’est un saut qualitatif qui était opéré.

Depuis deux décennies, Air Austral a facilité les voyages entre ces deux destinations, rapprochant les familles, les amis et les voyageurs du monde entier.

Aujourd’hui, proposant jusqu’à 2 vols quotidiens opérés en Boeing 777-300ER, reliant Paris à La Réunion, Air Austral ne cesse d’ouvrir de nouvelles perspectives pour les voyageurs qui souhaitent découvrir des horizons nouveaux. Cette liaison aérienne directe a également participé au renforcement des liens économiques et culturels entre La Réunion et la France hexagonale.

Vingt ans après ses premiers vols long-courriers, forte de ses 950 collaborateurs, du soutien de ses actionnaires et de ses partenaires, elle a su traverser les crises et s’impose comme une valeur sûre, symbole de liaisons aussi bien dans l’océan Indien et qu’avec la France hexagonale.

Air Austral transporte en moyenne 1,2 million de passagers par an dont plus de 500.000 entre La Réunion, Mayotte et la France hexagonale.

Acteur-clé de l’ouverture de l’île de La Réunion au monde, disposant du réseau de destinations le plus dense de l’océan Indien, Air Austral se projette dans l’avenir avec confiance. La compagnie ne cesse d’investir dans sa flotte pour offrir une expérience de voyage moderne et confortable à ses passagers.

La compagnie dessert aujourd’hui Paris, Maurice, Rodrigues, Mayotte, les Comores, Madagascar (Tananarive, Tamatave, Nosy Be, Diego, Fort Dauphin & Tulear), les Seychelles ou encore l’Afrique de Sud et la Thaïlande (Bangkok).

- Grand jeu anniversaire -

Pour marquer cet anniversaire mémorable et afin de célébrer cette étape importante de son histoire, Air Austral a lancé un grand jeu anniversaire

Jusqu’au 5 juillet 2023, il est possible de tenter de remporter l’un des lots sensationnels mis en jeu :

- 20 billets d’avion Réunion-Paris ou Paris-Réunion

- 20 cartes cadeaux d’une valeur de 200 euros

- 20 affiches collector de la campagne anniversaire signées Clavé

Pour participer il faut cliquer ici

- Une exposition "20 ans de vols long-courriers" -

Le 28 juin 2003, le lancement de la ligne Réunion-Paris fit changer Air Austral de dimension... A compter du 28 juin 2023 et ce jusqu'au 31 juillet 2023, l'histoire du Long-courrier d'Air Austral est racontée en 10 panneaux, à l'aéroport Roland Garros, avant le passage en salle d'embarquement – en zone "Kiss and Fly".



- A découvrir... et redécouvrir -

Joseph Bréma, Président du Directoire d’Air Austral, a déclaré : "alors que nous entamons cette troisième décennie de l’exploitation de la ligne Réunion-Paris, nous réaffirmons plus que jamais notre engagement à maintenir des standards d'excellence à bord de nos avions, à participer au désenclavement aérien des 87ème et 101ème départements français et à offrir des voyages mémorables à nos clients."

Il a ajouté : "cette liaison dont nous célébrons aujourd’hui le 20ème anniversaire restera une ligne emblématique de la compagnie. Je suis profondément reconnaissant envers tous ceux qui ont contribué à la réussite de ce nouveau dimensionnement, permettant aujourd’hui à Air Austral d’être plus qu’un simple transporteur".

Joseph Bréma a aussi décalre : "Nous poursuivons l’histoire passionnante, fondée par un Réunionnais, Monsieur Gérard Ethève, grâce à qui tout est devenu possible. Je souhaite aujourd’hui lui témoigner ma réelle considération. Air Austral est plus que jamais le trait d’union entre l’île de la Réunion, les îles voisines de l’océan Indien et La France Hexagonale, reliant les cœurs, rapprochant les familles et participant à l’ouverture vers le monde et la découverte de nouveaux horizons".

Il a terminé en disant : eje souhaiterais en ce 20ème anniversaire remercier nos clients pour leur fidélité, témoigner ma gratitude à nos actionnaires et partenaires pour leur confiance et leur soutien indéfectible et enfin féliciter l’ensemble du personnel de la compagnie, sans qui nous ne pourrions évoquer des moments comme celui-ci. Célébrons ensemble ces deux décennies de voyages et de moments précieux, tout en regardant vers l’avenir avec détermination. »