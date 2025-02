Air Austral devient adhérent du Syndicat des compagnies aériennes autonomes

La compagnie Air Austral a décidé d'adhérer au Syndicat des compagnies aériennes autonomes (SCARA). La compagnie réunionnaise rejoint ainsi 50% des compagnies aériennes françaises qui sont déjà affiliées "syndicat professionnel qui a pour mission la promotion et la défense du transport aérien en France et de sa pluralité". Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

Le Syndicat des Compagnies AéRiennes Autonomes (SCARA) est heureux d'annoncer l'adhésion d'Air Austral, la compagnie aérienne basée à La Réunion, spécialiste de l’océan Indien, au sein de son organisation.

Hugues Marchessaux, Président du Directoire d'Air Austral, déclare : "Nous sommes fiers de rejoindre le SCARA, une organisation qui partage nos valeurs et notre vision d'un transport aérien durable et compétitif. Cette adhésion nous offre l'opportunité de contribuer davantage aux débats nationaux et de défendre les intérêts de nos passagers, tout en collaborant avec d'autres acteurs majeurs du secteur, et de répondre ainsi à notre mission de désenclavement, et de développement économique et touristique de La Réunion, de Mayotte, et plus largement, de toute la région océan Indien que nous desservons depuis plus de 35 ans."

Pour Jean-Pierre Bès, secrétaire général du SCARA : "L'arrivée d'Air Austral au sein de notre syndicat est une excellente nouvelle. Elle renforce la représentation des compagnies aériennes basées dans les territoires ultramarins et sera un atout précieux dans la réalisation de nos actions en faveur d'un transport aérien français diversifié et performant."

À propos du SCARA : Le SCARA regroupe 50% des compagnies aériennes françaises, basées en métropole et dans les territoires ultramarins, ainsi que des organismes de formation.

Le Syndicat des Compagnies AéRiennes Autonomes (SCARA) est un syndicat professionnel qui a pour mission la promotion et la défense du transport aérien en France et de sa pluralité.

Initiateur de nombreuses actions en faveur du transport aérien en France, le SCARA est à l'origine d'avancées structurantes pour l'ensemble de l'industrie au niveau national. Le SCARA anime également les réflexions sur les principaux sujets du secteur avec la publication d'études et de notes de réflexion.