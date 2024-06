Air Austral : la compagnie reconnecte les Seychelles à La Réunion

Air Austral et Air Seychelles ont signé un accord de partenariat sous la forme d’un accord SPA permettant à leur clientèle respective d’envisager des déplacements entre la Réunion et les Seychelles, avec un seul billet, effectif dès à présent. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo : www.imazpress.com)

Après une décision de suspension de la ligne Réunion-Seychelles d’Air Austral dans le cadre de la mise en œuvre de son plan de restructuration, effective depuis le 1er avril 2024, la compagnie a étudié toutes les possibilités pour offrir une alternative de voyage à ses passagers souhaitant se rendre à destination des Seychelles.

Des discussions ont été entamées avec la compagnie Air Seychelles afin de proposer une continuité de desserte entre les deux iles.

Les compagnies Air Austral et Air Seychelles sont aujourd’hui en mesure d’annoncer la mise en place d’un accord de partenariat sur un système de quote-parts dit « SPA » permettant de voyager entre La Réunion et les Seychelles via l’île Maurice. et offrant aux passagers des options de voyage plus flexibles et plus rentables.

Sur ces lignes en opérées en partenariat, les clients bénéficieront un seul titre de transport sur l’ensemble de leur parcours.

- Exemple d’un aller Réunion-Seychelles via l’île Maurice

Départ de La Réunion à 13h15 pour une arrivée à l’ile Maurice à 14h00

Décollage de l’île Maurice à 17h05 pour une arrivée aux Seychelles à 19h40

- Exemple d’un retour Seychelles Réunion via l’île Maurice

Départ des Seychelles à 09h30 pour une arrivée à l’ile Maurice à 12h05

Décollage de l’île Maurice à 14h45 pour une arrivée à La Réunion à 15h30

"Air Austral est heureuse de ce partenariat avec Air Seychelles. C’était important pour Air Austral de pouvoir proposer une alternative de voyage vers les Seychelles à nos passagers. C’est une destination que nous savons particulièrement appréciée des Réunionnais et que nous espérons pouvoir reprendre en direct, dès que la situation financière et opérationnelle de la compagnie le permettra et ce en accord avec nos autorités", a déclaré Joseph Bréma, Président du directoire d’Air Austral.

"C’est un plaisir pour Air Seychelles de pouvoir intervenir et proposer un pont alternatif entre les Seychelles et la Reunion au moment où cela etait necessaire. Nous espérons pouvoir vous aider aussi longtemps que nécessaire", a déclaré Sandy Benoiton, le Directeur General d’Air Seychelles.