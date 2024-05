Air Austral : le préavis de grève est levé, les discussions continuent

A l'issue d'une nouvelle réunion de concertation entre la direction d'Air Austral et les syndicats ce lundi 6 mai 2024, le SNPNC-FO annonce avoir levé son préavis de grève. Les discussions continueront ce mardi pour trouver un accord de performance collective, qui doit être présenté dernier délais à minuit. (Photo Air Austral photo RB/www.imazpress.com)

Ce lundi, les salariés et la direction d'Air Austral avaient une tâche principale : finaliser avant mardi minuit leur entente sur l'accord de performance collective de l'entreprise. Les choses sont en bonne voie.

Dimanche soir à l'issue d'une réunion en préfecture, les deux parties ont souligné : "les négociations avaient bien avancé, un accord de principe a été trouvé" pour les différentes catégories de salariés. A l'exception des personnels au sol pour qui un accord est attendu ce lundi". Le SNPNC - FO (syndicat des hôtesses et stewards) avait décidé de suspendre son préavis de grève jusqu'à lundi 18h.

"Nous avons signé, tardivement et hors délai fixé de la suspension du préavis, un protocole de fin de conflit" annonce Baptiste Dei Tos, du SNPNC - FO.

"Les dernières discussions entre les deux parties, se sont en effet déroulées de façon sereine et constructive, sur les bases d’un dialogue retrouvé" se réjouit la direction d’Air Austral, qui "tient à souligner la prise de conscience et l’attitude responsable du SNPNC-FO dans l’intérêt général de la compagnie et de tout son personnel".

"Les discussions se poursuivent par ailleurs dans le cadre de la mise en place d’un accord de performance collective, dans l’objectif de parvenir à un accord d'ici mardi 7 mai au soir, nouveau délai fixé par le préfet de La Réunion. Cela laisse le temps nécessaire pour aboutir à des solutions acceptables par tous" rappelle la compagnie aérienne.

"Dans un climat aujourd’hui apaisé, je salue la décision prise par le SNPNC-FO de lever le préavis déposé qui témoigne de leur grand sens des responsabilités. Mes premières pensées vont tout d’abord aux passagers d’Air Austral, que j’espère désormais plus rassurés quant au bon déroulement de leur voyage en cette période de vacances scolaires. Notre priorité doit rester la satisfaction des passagers et le maintien de notre lien avec les Réunionnais", Joseph Bréma, Président du Directoire d’Air Austral.

