Air Austral ouvre une agence éphémère au centre Commercial E. Leclerc La Réserve

Air Austral annoncer l’ouverture d’une agence éphémère au centre Commercial E. Leclerc La Réserve à Sainte-Marie. Cette agence est en place de ce lundi 17 février au samedi 22 février inclus, suivant les horaires d’ouverture du centre commercial. Nous publions le communiqué de la compagnie ci dessous (Photo Air Austral)

Pour marquer cette occasion, une offre spéciale exclusive est proposée : -15% sur tous les voyages réservés sur place durant la période d’ouverture de l’agence éphémère.

"Nous sommes très ravis aujourd’hui de nous installer à La Réserve et d’aller à la rencontre de notre clientèle du nord-est. Cette agence éphémère est une opportunité unique d’échanger directement avec eux, de répondre à leurs attentes, présenter nos nouveautés et de les accompagner pour leurs prochains voyages. Nous nous rendrons également à la rencontre de nos clients de l’ouest et du sud tout au long de l’année", souligne Mme Claire Tabakian, Directrice Exécutive Commerciale & Alliance d’Air Austral.

Air Austral s'est par ailleurs associée à Leclerc pour l'organisation d'un grand jeu anniversaire, et fait gagner un voyage pour 2 à l'ile Maurice. Air Austral invite ainsi tous les clients Leclerc à venir tenter leur chance en jouant sur l’une des bornes jeu installée au niveau de son agence éphémère.

En plus de cette agence éphémère, Air Austral rappelle à ses clients qu’ils peuvent également se rendre dans l’une de ses trois agences permanentes situées à Saint-Denis, Saint-Pierre et à l’aéroport Roland Garros.

Les clients peuvent aussi retrouver l’ensemble des offres et services de la compagnie directement sur le site internet : www.air-austral.com ou en agence de voyage.