Air Austral procède à l’annulation de ses vols pour la journée du lundi

La Préfecture de La Réunion a annoncé le déclenchement de l’alerte rouge du Plan ORSEC, effective à partir de 20h00 ce dimanche 14 janvier 2024. De ce fait, l’Aéroport de la Réunion Roland Garros ainsi que l’Aéroport de Pierrefonds ont fermé leurs portes depuis 16h00. Aucune réouverture des aéroports n’est envisagée avant mardi 16 janvier 2024. En conséquences, et en concertation avec les autorités et le Poste de Commandes Opérationnelles de l’Aéroport de La Réunion Roland Garros, tous les vols Air Austral de la journée du lundi 15 janvier 2024 sont annulés, à l’exception des vols directs prévus entre Paris et Mayotte. Nous publions leur communiqué (Photo d'illustration : www.imazpress.com)

La compagnie rappelle que durant toute la durée de l’alerte rouge, l’ensemble des vols d’Air Austral à l'arrivée et au départ des aéroports de La Réunion seront annulés. Les passagers impactés se verront proposer une alternative de voyage et seront contactés individuellement par les équipes d’Air Austral.

Durant toute la phase cyclonique, la compagnie reste mobilisée et informera régulièrement sa clientèle de toute nouvelle évolution. La cellule de crise de la compagnie poursuit ses points quotidiens et étudie tous les scénarios de reprise possible de son programme des vols. Son centre opérationnel de contrôle restera actif et assurera une veille permanente, afin de garantir des conditions optimales de reprise d’activité et limiter au maximum l’impact des perturbations.

- Infos pratiques -

Dans tous les cas, il est impératif de suivre les recommandations suivantes avant de se rendre à l’aéroport :

Ø Vérifier les informations sur les vols opérés disponibles en temps réel sur http://www.air-austral.com/preparer-mon-vol/suivi-des-vols/modification-de-vols.html ou directement dans la rubrique Ma Réservation.

Ø Enregistrer ou imprimer sans attendre son titre de transport. Conformément aux procédures exigées par la Préfecture en cas d’alerte rouge, celui-ci sera exigé à l’entrée de l’aéroport pour accéder aux banques d’enregistrement.

Ø Mettre à jour si nécessaire ses coordonnées (téléphonique mobile et/ou adresse e-mail) auprès d’Air Austral ou directement auprès de son agence de voyage. En cas de perturbations sur un vol, chaque passager pourra être averti individuellement. Air Austral dispose d’un service informant directement ses passagers sur leur téléphone portable, Smartphone ou e-mail à partir du moment où les contacts ont bien été indiqués à la compagnie.

Ø La circulation pouvant se révéler difficile et les accès contraints, Air Austral vous recommande de prendre toutes les précautions nécessaires pour se rendre dans les aéroports

Ø Rester à l’écoute des médias. Un point d’information sera fait régulièrement par la compagnie

Toutes les informations sont disponibles sur www.air-austral.com