Air Austral : une troisième rotation vers Bangkok pour les vacances scolaires

Air Austral annonce le lancement d’une troisième fréquence hebdomadaire entre La Réunion et Bangkok (Thaïlande) pour toute la période des vacances scolaires de l’été austral. "Proposée du 10 décembre 2024 et ce jusqu’au 28 janvier 25, cette 3ème fréquence hebdomadaire complètera le programme des vols habituels des mercredis et samedis, et sera proposée chaque mardi" (Photo www.imazpress.com)

Le programme des vols

- Réunion – Bangkok : vol UU887

Jours d’opération : les mardis, mercredis et samedis

Horaires : Décollage à 20h00 pour une arrivée à Bangkok à 06h55

- Bangkok – Réunion : vol UU888

Jours d’opération : les mercredis, jeudis et dimanches

Horaires : Décollage à 9h00 pour une arrivée à 14h00

Ces vols sont opérés au moyen d’un Boeing 777-300ER de 438 sièges équipés en tri-classe (Club Austral, Confort, Loisirs).

"Grâce à un alignement des horaires de départ et d’arrivée, et à son partenariat commercial avec la compagnie Thaï Airways, Air Austral ouvre des possibilités de correspondances importantes depuis Bangkok vers le Japon, l’Indonésie, Hong-Kong, Singapour, Kuala Lumpur en Malaisie ou encore la Corée du Sud" détaille Air Austral.

Tous les vols disponibles à la réservation. Plus d'informations sur le site d'Air Austral

www.imazpress.com / redac@ipreunion.com