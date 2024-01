Air France : annulation de vols suite au passage de Belal

À l’approche de la tempête tropicale Belal dont le passage est prévu entre la Réunion et l’ile Maurice dans la journée du 15 janvier, Air France confirme la suspension de ses vols les 14 et 15 janvier de/vers la Réunion. Nous publions ci-dessous le communiqué de la compagnie aérienne. (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

De plus, conformément à son manuel d’exploitation imposant des mesures supplémentaires à propos de la sécurité des vols autour de la zone affectée, et par mesure de précaution, la compagnie confirme l’annulation de ses deux vols de Paris Orly et Paris-CDG vers la Réunion du 13 janvier (AF648 et AF652) ainsi que les deux vols de la Réunion vers Paris Orly et Paris-CDG du 14 janvier (AF635 et AF647).

Air France suit la situation en temps réel et la reprise des vols s’effectuera dès la confirmation de la réouverture de l’Aéroport de Saint Denis Gillot.

Les clients peuvent retrouver toutes les informations concernant leur voyage sur airfrance.re ou au +33 970 01 98 02.

Air France regrette les désagréments liés à cette situation et rappelle que la sécurité de ses clients et de ses équipages reste sa priorité absolue.