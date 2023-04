Madagascar Airlines devient l'unique compagnie nationale

Madagascar Airlines est officiellement devenue l'unique compagnie aérienne nationale lundi 17 avril 2023 dans la soirée a annoncé la dite compagnie par voie de communiqué. Née de la fusion entre Air Madagascar et Tsadaria, la compagnie nationale a obtenu "son certificat de transport ainsi que sa licence d'exploitation". Nous publions ci-dessous le communiqué complet de la compagnie. (Photo : capture d'écran madagascarairlines.com)

Madagascar Airlines obtient son Certificat de Transport Aérien (CTA) ainsi que sa licence d’exploitation et devient officiellement la Compagnie Nationale Malagasy.

- Compagnie Nationale -

Après avoir franchi les cinq phases obligatoires en terme de règlementation, de sécurité et de sûreté lancées depuis près d’un an, Madagascar Airlines obtient de l’autorité Malagasy de l’Aviation Civile de Madagascar, - l’ACM-, ce lundi 17 avril 2023, son Certificat de Transport Aérien et son licence d’exploitation. Madagascar Airlines opérera dorénavant comme compagnie nationale à part entière.

- Un nouvel envol aux couleurs Malagasy -

Madagascar Airlines remplit désormais toutes les conditions requises pour pouvoir exploiter et assurer librement toutes les liaisons aériennes Malagasy. Des accréditations qui engagent de plein-pieds la Compagnie dans la dynamique de relance du secteur aérien Malagasy et de développement touristique initiée par l’Etat Malagasy.

Grâce à ces certifications de reconnaissance internationale, Madagascar Airlines desservira avec assurance et fierté les huit principaux aéroports nationaux de la Grande Île en plus des lignes régionales et européennes déjà acquises.

Le pavillon Malagasy volera dans les prochains mois à la reconquête de l’Asie et de dix nouveaux ciels dans les prochaines années.

- Ensemble pour chaque envolée -

Le Conseil d’Administration de Madagascar Airlines tient à remercier tous les acteurs de cette phase décisive de son existence :

- Son Excellence Monsieur Le Président de la République, Andry Rajoelina, pour son leadership et sa vision patriotique envers le potentiel de l’aviation et du tourisme Malagasy. Et plus particulièrement, pour sa confiance dans le savoir-faire de tous les personnels de la Compagnie.

- Aux Ministères de tutelle technique et financière pour leur soutien et leur accompagnement, à savoir le Ministère des Transports et de le Météorologie, le Ministère de l’Economie et des Finances et le Ministère du Tourisme

- A tous les collaborateurs au sein de la Compagnie Nationale pour leur professionnalisme, leur engagement et leur témérité au quotidien.

Un nouvel horizon s’ouvre pour Madagascar Airlines, et c’est avec fierté et résolution que toute l’équipe de la Compagnie Nationale se met à pied d’œuvre pour atteindre son ambition "d’excellence opérationnelle avec une régularité certaine, une ponctualité assurée et une rentabilité pérenne".

Beaucoup reste encore à faire, le défi à relever et les ciels à conquérir sont encore nombreux, mais ensemble avec les usagers de nos services et le soutien de nos compatriotes Malagasy, nous gagnerons le pari d’une Compagnie Nationale porte étendard de Madagascar.