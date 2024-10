Alcool : lancement d'une campagne de prévention sur les dangers de la consommation excessive

Dans le cadre de la politique globale de prévention et lutte contre les addictions, les services de l’État, la ville de Saint-Denis et la Sodiparc ont souhaité renouveler le partenariat initié en 2023 autour d’une campagne d’affichage sur les conséquences négatives liées à la consommation d’alcool. Dans le cadre de cette campagne, et tout au long du mois d’octobre, différentes affiches seront visibles sur des bus Citalis ainsi que sur des panneaux d’affichage sur l’ensemble du territoire réunionnais. Pour rappel, à La Réunion, l'alcool est responsable de près de 500 morts par an (Photos : sly/www.imazpress.com)

Avec le soutien de l’association SAOME, les trois visuels créés mettent en avant les risques associés aux consommations excessives d’alcool et l’interdiction de vente d’alcool aux mineurs.

La Réunion fait partie des régions françaises les plus exposées aux conséquences sanitaires, sociales et judiciaires liées à la consommation excessive d’alcool : violences intrafamiliales, insécurité routière, mortalité directe ou indirecte.

- L'alcool, responsable de près de 500 morts par an à La Réunion -

Dans notre département, l'alcool tue. Sur les routes ou dans la vie quotidienne, ce petit liquide est la raison pour laquelle près de 500 personnes perdent la vie chaque année.

Pour rappel, l’alcool est responsable de plus de 25% des morts sur les routes de l’île depuis le début de l’année.

En 2023, l’alcool était la cause principale de 157 accidents de la route sur 882 et, en 2022, de 146 accidents sur 748. L'alcool est responsable de 53% des accidents mortels (16 accidents) en 2023 et de 50% des accidents mortels en 2022 (21 accidents). "L'alcool reste donc la cause principale des accidents mortels à La Réunion", confirme la préfecture.

De plus, "on estime à 250 le nombre de décès liés directement à l’alcool (cause directe) par an à La Réunion, et plus de 450 décès au moins en partie imputables à l’alcool", précise l'ARS.

"On dénombre également 5.000 passages aux urgences en lien direct avec l'alcool", ajoute l'Observatoire régional de santé (ORS).

L'alcool qui – selon les forces de l'ordre – représente près de 80% des faits de violences intra-familiales commis.



D’autres actions seront donc menées d’ici la fin de l’année, autour de la semaine de la prévention des addictions et du mois sans tabac ainsi qu’une campagne de prévention autour de la consommation des drogues dures et notamment de la cocaïne.

