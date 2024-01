Alerte orange : bien se préparer et savoir où l'on se mettra à l'abri

La Réunion sera en alerte orange dès ce samedi à 19h. Cette alerte signifie qu'un événement de nature cyclonique (tempête tropicale ou cyclone) évolue dans la zone et représente un danger pour La Réunion dans les 24 heures. A ce stade il faut savoir impérativement se préparer et savoir où vous vous mettrez à l’abri entre dimanche soir et mardi (Photo rb/www.imazpress.com)

Cette alerte signifie qu'un événement de nature cyclonique (tempête tropicale ou cyclone) évolue dans la zone et représente un danger pour La Réunion dans les 24 heures qui suivent

- Tenez-vous informé.

- Tous les établissements scolaires et les crèches ferment, mais l’activité économique continue.

- Rentrez les objets que le vent peut emporter.

- Rentrez vos animaux.

- Protégez vos portes et fenêtres (volets, planches...).

- Vérifiez vos réserves (conserves, eau, piles, médicaments...).

- Vérifiez l’adresse et le téléphone du centre d’hébergement le plus proche.

- Préparez une évacuation éventuelle.

• Consignes de préparation :

- Faire des stocks et se préparer à être isolé quelques heures/jours

- Faire en sorte d’avoir des réserves de nourriture et d’eau pour tenir plusieurs jours

- Prévoir une trousse de secours

- Prévoir de quoi faire face à des coupures de courant ou d’eau : réchaud de camping, lampe de poche, piles, radio à piles, ...

• Où se mettre à l'abri :

- il faut un hébergement en dur, qui ne soit pas en bordure de ravine, de rivière, de mer, ou en zone inondable : chez vous, chez un voisin, de la famille, un centre d’hébergement, un centre de vie si vous êtes insuffisants rénaux ou respiratoires.

- plusieurs centres d’hébergement sont en cours de mise en place par les communes : se renseigner auprès de sa mairie

- 6 centres de vie sont également mis en place progressivement pour assurer la prise en charge des malades autonomes, mais qui ont besoin d’électricité pour assurer la continuité de leurs soins : se renseigner auprès de sa mairie.

Les listes seront diffusées prochainement sur le site de la préfecture.-

• Il faut préparer son habitation :

- consolider et protéger les ouvertures, et notamment les fenêtres (volets, planches…),

- au besoin, coller de grandes bandes d'adhésif en croix sur les vitres,

- mettre à l’abri tout ce qui pourrait être emporté par le vent,

- préparer la pièce la plus sûre de l’habitation pour vous accueillir durant le passage du phénomène,

- faire connaître le choix de votre abri à votre entourage et s’y tenir,

- mettre les animaux à l'abri,

- mettre à l’abri et hors d’eau les documents administratifs et d’identité,

- garer son véhicule dans un endroit protégé et faire le plein.

• Dès ce week-end le temps va se dégrader, il faut donc :

- éviter de sortir si les conditions météorologiques deviennent trop mauvaises au cours du week-end, ou d’entreprendre des randonnées.

- les événements prévus en extérieurs doivent être annulés à partir de l’alerte orange si les conditions météo deviennent trop mauvaises.

• Personnes malades :

- les patients qui ne peuvent rester dans un domicile, car peu sécurisé ou nécessitant une continuité de soins seront transférés vers les établissements de santé publics ou privés, en lien avec le SAMU et l’ARS.

- se renseigner auprès de son centre de santé/médecin/hôpital.

• Accueils de la jeunesse :

Dans ce cadre (les établissements scolaires ne sont pas concernés puisque se sont les vacances - ndlr), les crèches, les accueils périscolaires, et tous les accueils collectifs de mineurs avec ou sans hébergement seront fermés dès ce samedi à 19h et cela jusqu’à nouvel ordre.

Vie économique :

La vie économique de l’île n’est pas interrompue par le niveau orange de l’alerte cyclonique. Néanmoins, les employeurs sont invités à prendre en compte cette alerte et à limiter autant que possible les déplacements de leurs collaborateurs et salariés.

Il est également nécessaire de sécuriser les chantiers et le matériel en prévision.