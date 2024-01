Alerte rouge : confinement intégral, "je m'enferme dans un abri sûr"

Ce dimanche 14 janvier 2024, le préfet de La Réunion a décidé d'activer l'alerte rouge cyclonique à compter de 20 heures. Le cyclone Belal est situé à moins de 300 km au Nord-Ouest de l'île de La Réunion. Le scénario privilégié reste un passage du cyclone directement sur l’île en journée de demain, au stade cyclone ou cyclone intense. Le préfet appelle l’ensemble de la population à se préparer à ce confinement en respectant les conseils et consignes (Photo : vs/www.imazpress.com)

Le préfet appelle l’ensemble de la population à se préparer. "Je me confine dans un abri sûr"

- Vérifier ses stocks et ses réserves ;

- Se mettre à l’abri le plus rapidement possible ;

- Finaliser la sécurisation de son abri ;

- Ne sortir qu’en cas de nécessité ;

- Rester calme et à l’écoute des bulletins météorologiques et des consignes officielles ;

- Ne pas oublier les numéros de téléphone d’urgence : la mairie de votre commune ; le 15 en cas de problème médical et le 18 pour les autres demandes de secours.

À partir de 20h, confinement intégral :

Pendant le passage du cyclone, il est important pour sa sécurité de suivre ces recommandations :

- Ne pas sortir ;

- S’éloigner des ouvertures pour éviter les projections de verre en cas de bris ;

- Rester calme, ne pas paniquer ;

- N’utiliser le téléphone qu’en cas d’absolue nécessité ;

- Se préparer à subir des coupures d’électricité et d’eau potable ;

- Se tenir très régulièrement informé de la situation météorologique et suivre scrupuleusement les consignes officielles (privilégier radio à piles) ;

- Si la maison commence à se dégrader voire à s'effondrer, se protéger éventuellement sous des matelas ou chercher refuge sous un meuble robuste (table, lit,...) ;

- Se méfier du passage de l'œil : si l'œil (qui est la zone de calme relatif située au centre du cyclone) passe sur l'île, ne pas se laisser tromper par l'amélioration temporaire des conditions météorologiques ;

- Si l’habitation ayant trop souffert, n'offre plus un abri suffisant, chercher refuge le plus près du domicile et rester le moins possible dehors.

Ouverture des centres d’hébergement et des centres de vie :

Les personnes ne pouvant trouver un abri sûr doivent s’orienter vers un centre d’hébergement.

Les malades autonomes, mais qui ont besoin d’électricité pour assurer la continuité de leurs soins, peuvent se rendre dans l’un des 6 centres de vie.

Retrouvez la liste des centres de vie et d’hébergement à cette page.

Activation de la cellule d’information du public :

Pour répondre aux différentes interrogations de la population, le préfet de La Réunion active la cellule d’information du public (CIP) à partir de 14h ce dimanche.

