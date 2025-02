Alerte rouge cyclonique : "Je me confine pour ne courir aucun risque"

Le cyclone tropical Garance se situe à moins de 200 km au nord de La Réunion. L'alerte rouge a été décrétée ce jeudi 27 février 2025 à 19 heures. L’impact sur La Réunion est prévu d’intervenir au cours de la matinée de vendredi a minima au stade de cyclone tropical. (Photo Photo sly/www.imazpress.com)

Le préfet de La Réunion appelle chacune et chacun à se préparer en respectant les consignes suivantes :

- Se mettre à l’abri le plus rapidement possible ;

- Finaliser la sécurisation de son abri ;

- Vérifier ses stocks et ses réserves ;

- Rester calme et à l’écoute des bulletins météorologiques et des consignes officielles ;

- Ne pas oublier les numéros de téléphone d’urgence : la mairie de votre commune ; le 15 en cas de problème médical et le 18 pour les autres demandes de secours.

- Au déclenchement du confinement général et lors du passage du cyclone, il est important pour sa sécurité de suivre ces recommandations : -

- Ne pas sortir ;

- S’éloigner des ouvertures pour éviter les projections de verre en cas de bris ;

- Rester calme, ne pas paniquer ;

- N’utiliser le téléphone qu’en cas d’absolue nécessité ;

- Se préparer à subir des coupures d’électricité et d’eau potable ;

- Se tenir très régulièrement informé de la situation météorologique et suivre scrupuleusement les consignes officielles (privilégier radio à piles) ;

- Si la maison commence à se dégrader voire à s'effondrer, se protéger éventuellement sous des matelas ou chercher refuge sous un meuble robuste (table, lit...) ;

- Se méfier du passage de l'œil : si l'œil (qui est la zone de calme relatif située au centre du cyclone) passe sur l'île, ne pas se laisser tromper par l'amélioration temporaire des conditions météorologiques ;

- Si l’habitation ayant trop souffert, n'offre plus un abri suffisant, chercher refuge le plus près du domicile et rester le moins possible dehors.

- Ouverture des centres d’hébergement et des centres de vie -

Les personnes ne pouvant trouver un abri sûr doivent s’orienter vers un centre d’hébergement.

Les malades autonomes, mais qui ont besoin d’électricité pour assurer la continuité de leurs dispositifs médicaux, peuvent se rendre dans l’un des 6 centres de vie.

Les centres d’hébergement et centres de vie seront ouverts au plus tard 3h avant le début de l’alerte rouge, soit à 16h. Retrouvez la liste des centres de vie et d’hébergement sur le site de la préfecture : https://www.reunion.gouv.fr/Actualites/Cyclone-Garance/Les-centres-d-hebergement.

- L’alerte rouge se prolongera le temps des reconnaissances post-cyclone -

L’alerte rouge qui impose le confinement de la population vise à la protéger le temps du passage du météore. En cours d’épisode, l’alerte violette peut être déclenchée par le préfet de La Réunion, avec pour conséquences le confinement également des forces de secours et de sécurité.

Le cyclone, en cours de progression, peut affecter différentes parties de l’île. Il ne faut donc pas penser qu’un calme relatif implique la fin du danger. Attention également à l’œil du cyclone, qui donne l’impression d’un temps calme, avant une possible nouvelle dégradation forte.

Après le passage du cyclone, l’ensemble des services concourant à la gestion de crise procéderont aux reconnaissances. Le confinement, et donc l’alerte rouge, ne sera levée que lorsque les conditions de sécurité seront assurées.

