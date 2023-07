Volailles, huile, pâtes : nous sommes le 13 juillet…. et pourtant, les prix n'ont pas baissé

Souvenez-vous, le 9 juin 2023, Bruno Le Maire, ministre de l'Économie l'avait promis, il y aura une baisse des prix sur des centaines de produits dès juillet. Un mois après cette annonce – attendu de tous – face à une inflation qui à La Réunion a pris 1,6% en un mois en mai et 8,4% sur les 14 derniers mois, où en est-on ? Vraisemblablement, toujours au même point… Ce constat arrive alors que selon les chiffres publiés ce mardi, les prix des produits alimentaires à La Réunion sont jusqu’à 37 % plus cher que dans l'Hexagone (Photo : rb/www.imazpress.com)

Un mois après d'ailleurs et alors que la baisse était annoncée pour ce mois-ci, les équipes d'Imaz Press sont reparties – armées de leur panier de course – comparer les prix des produits à un mois d'écart. Le tout, en se fiant à la liste des produits qui, selon le ministre de l'Économie, devaient voir leur prix baisser.

Parmi ces produits, les pâtes, la volaille, les céréales ou encore les huiles.

Souvenez-vous, lors de notre précédent passage, on devait débourser 2,69 pour les céréales de marque distributeur, 4,30 pour l'huile distributeur, 2,39 euros pour les spaghettis de marque Carrefour et 2,94 pour la marque Panzani. Côté riz, comptez 3,36 euros pour le Basmati Le Forban et 3,07 euros la boîte de haricots rouges Royal Bourbon. Le poulet Ti Gayar aussi est à 5,26 euros le kilo, tout comme les escalopes sont à 20,11 euros le kilo.

Et alors que nos journalistes sont retournés un mois après pour voir si la promesse de Bruno Le Maire avait été tenue, ces prix n'ont pas bougé.

Seule l'huile Lesieur est passée de 4,90 euros à 3,49… malheureusement le rayon était vide.

Dans une autre enseigne, à Run Market les prix restent également similaires, tout en notant une baisse de quelques centimes pour certains produits. Prenez le riz Basmati, il était à 3,15 euros et est passé à 3,10 euros. Les poids du Cap étaient eus affichés à 2,75 euros contre 3,05 il y a un mois. Les pâtes de marque elles n'ont pas bougé et sont toujours à 1,90 euros.

Par contre, les trois escalopes de poulet Ti Gayar sont passées de 7,57 euros à 13,56 euros. De même que l'huile Lesieur a augmenté de 5 centimes.

Le constat est donc là… rien n'a bougé, ou très peu. Les prix n'ont dans l'ensemble pas baissé – à l'inverse de la promesse une nouvelle fois tenue par le gouvernement. Toutefois, les enseignes tentent tout de même de répondre aux attentes des consommateurs à coup de promotions.

Des prix qui ne baissent pas et qui plus est, sont - dans l'alimentaire - 37% plus cher que dans l'Hexagone.

Monsieur Le Maire, encore une promesse non tenue, en tout cas à La Réunion. Dommage, cela aurait bien aidé les Réunionnais qui doivent faire face à une hausse du prix de l'alimentation de l'ordre de 1,6%.

- Pour le ministre, "la baisse" est bien là -

Si nous ne voyons rien bouger – hormis les promotions mises en place par les enseignes – pour Bruno Le Maire le point de vue est différent. Le ministre se disait même, ce mercredi 5 juillet sur RMC "satisfait" et "assure apercevoir les premières baisses de prix sur certains produits".

Tout le monde commence à jouer le jeu même si a été un bras de fer difficile", reconnaît-il, assurant que "la baisse commence".

"Il reste quatre ou cinq grands industriels qui ne jouent pas le jeu", regrette-t-il sans le nommer, pour l'instant. "Je reste en discussion avec elles. Ce qui compte ce n'est pas de les clouer au pilori mais que le prix baisse pour le consommateur", assure-t-il, maintenant la menace de les pointer du doigt publiquement.

"Si jamais ils ne baissent pas les prix alors qu'ils le peuvent, alors il faut que les consommateurs le sachent", menace-t-il.

- La faute à qui ? -

Alors qu'à l'issue d'une réunion à Bercy le 17 mai avec Bruno Le Maire, les représentants de l'Ania (association nationale des industries agroalimentaires) et de l'Ilec (Institut de liaisons des entreprises de consommation), s'étaient engagés à rouvrir les négociations avec les supermarchés pour faire baisser les prix en rayons, il n'en est rien.

Les seules choses qu'il y ait eu – selon les distributeurs – ce sont "des petites discussions mais pas de négociations commerciales".

Sur les prix de l'alimentation, "il n'y a pas grand-chose qui va baisser", avait déclaré le président du comité stratégique des centres E.Leclerc, Michel-Edouard Leclerc, sur FranceInfo.

Face à ce point mort des négociations, Michel-Edouard Leclerc, appelle le gouvernement à "prendre une disposition juridique" tel un arrêté pour forcer la main aux industriels et que soient enfin rouvertes les négociations commerciales avant celles prévues en "décembre prochain".

Une disposition pour rappeler aux industriels leurs engagements pris. Eux qui avaient accepté une "indexation anticipée" pour que la baisse des prix se ressente dès juillet.

A noter que ce constat de non baisse des prix réalisé par notre rédaction arrive alors que l'Insee a souligné ce mardi : "en 2022, les prix sont plus élevés de 9 % à La Réunion par rapport à l'Hexagone". D’une part, poursuit l'institut de la statisque, "acheter un panier de biens et services composé selon les habitudes de consommation d’un ménage vivant en France hexagonale coûte 12 % plus cher sur l’île que dans l’Hexagone".

D’autre part, dit encore l'Insee "acheter à La Réunion un panier reflétant les habitudes locales de consommation coûte 6 % plus cher que s’il était acheté dans l’Hexagone" commente l'Insee dans une étude parue ce mardi 11 juillet 2023"

