Selon une information d'un média en ligne ensuite confirmée à Imaz Press, Idriss Rangassamy, dirigeant d'Alliance Police 974 est décédé ce week-end des suites d'une longue maladie. En tant que syndicaliste, il était très engagé dans la défense des intérêts de ses collègues policier. À sa famille, à ses proches et à ses collègues Imaz Press présente ses condoléances (Photo : sly/www.imazpress.com)

La maire de Saint-Denis, Éricka Bareigts, partage sa douleur face à la perte d'un ami :

C'est avec une peine immense que j'apprends le décès de mon cher ami Idriss Rangassamy, survenu à peine deux mois après que nous ayons célébré son mariage... La douleur de cette perte est difficile à exprimer tant elle est profonde..

Je tiens à adresser mes plus sincères condoléances à son épouse, à son jeune fils, à sa famille, à ses collègues qui ont eu la chance de travailler à ses côtés, et à tous ses proches qui pleurent aujourd'hui un être cher.

Idriss, tu as marqué ton passage sur cette terre par ton engagement contre les injustices, et La Réunion se souviendra longtemps de l'homme que tu étais, un homme de cœur, de conviction, et de grandeur.

Adieu, mon ami.

Patrice Selly a également réagit à la nouvelle :

C’est avec une profonde tristesse que j’apprends le décès d’un ami, Idriss Rangassamy, Secrétaire départemental d’Alliance Police.

Les mots me manquent face à cette perte immense. Sa bonté, son engagement professionnel et sa dévotion resteront gravés dans nos cœurs à tout jamais.

C’est avec beaucoup d’émotions que je m’associe à la douleur de sa famille et de ses proches.

Mes pensées les plus affectueuses vous accompagnent dans ce moment douloureux.

Sincères condoléances.

Idriss, mon ami, mon frère, merci pour tout ce que tu as accompli.