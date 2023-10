Alon bougé ! L'agenda culturel de la semaine

Gran Mèr Kal, kel hèr i lé ? L’hèr bougé marmailles ! En bonne magicienne du temps, Kal a tout un programme en vue d’Halloween avec notamment la Nuit de Kal ou la Nuit des musiques expérimentales mais aussi un tacon spectacles toute la semaine jusqu’au week-end prochain…

Préparez votre bonne humeur, bons sons et déguisements sont au rendez-vous à la Cité des Arts ce samedi à partir de 19 heures. En effet, pour son grand retour, la Nuit de Kal accueille Akiavel, le groupe de death metal dont l'apparition sur la scène française en 2018 n’est pas passée inaperçue grâce à sa musique à la fois mélodique, puissante, rapide et brutale. La crème des groupes de métal locaux accompagnera Akiavel pour fêter Halloween comme il se doit.

Et si l’envie de découvrir des horizons musicaux totalement insoupçonnés vous prend, Lespas vous convie demain soir à un événement magique. Votre seule consigne : accepter d’aller vers l’inconnu dans un voyage complètement expérimental finement orchestré par Jérémy Labelle. Avec 4 guides tels les artistes Soleïman Badat, J3zz, No3sis et Kobald, vous explorerez les tréfonds de la musique en omettant volontairement les normes admises dans les musiques occidentales que nous connaissons.

Ambiance tout autre au Théâtre sous les arbres qui se penche ce soir à 20 heures, sur le cas Woyzeck dans lequel Marjorie Currenti livre la première variation d’un triptyque associant théâtre, manipulation de marionnette, danse et vidéo, autour d’un dénominateur commun : les mécanismes de la violence. Car Woyzeck l’assassin est aussi une victime de la maltraitance et de la pression sociale, du degré zéro de la condition humaine. Avec ce cas universel servi par sept hommes et une marionnette à la taille de Marie, Marjorie Currenti aborde les jeux de pouvoir et les tentatives de manipulation hommes/femmes jusqu’à l’irréversible. Un poème visuel et sonore, une polyphonie des sens et des émotions à ne pas rater.

La semaine prochaine, le Kerveguen le 3 novembre accueille « l’hybride », « l’inclassable » et « l’indomptable » KT GORIQUE dont les flows touchent non seulement un public rap mais également un public reggae, rock, punk. Sa musique est un cri du cœur, une rage brute mise au service d’un rap aux influences diverses. Son parcours de vie entre l'Afrique et la Suisse a façonné sa vision du monde et son écriture au caractère incisif.



À ne pas manquer non plus, le méga anniversaire d’un monument de la culture nout péi, à savoir Baster qui fête ses 40 ans. Car à groupe mythique, scène mythique ! Alors quoi de plus normal que la scène du TÉAT Plein Air ?! 40 ans après cette fameuse première cassette de 83 « Mouvman kiltirel Basse-Terre », dont les tubes font toujours vibrer les Réunionnais, ce concert orchestré à l'énergie d'un kabar réunira la famille Baster et de nombreux artistes invités.

- Nos coups de cœur : -

Ce vendredi soir, à l’église de la Délivrance, Villancico invite les amateurs de classique à vibrer aux sons de la musique sublime de Schubert, portée par les sonorités envoûtantes de l'accordéon, de la flûte de Pan et d'un piano. Des musiciens, instrumentalistes et solistes vocaux, reconnus à la Réunion, en métropole et à l'international, accompagneront la cinquantaine de choristes de Villancico, sous la direction de Jacques Detan.

La semaine prochaine, à l'occasion du Festival de la Beauté, la famille Lefèvre, grande gagnante de La France a un incroyable talent en 2020, et actuellement en tournée dans l’océan Indien donnera deux concerts inédits. Cet ensemble vocal familial - Soprano, Alto, pour les voix féminines, Contre-Ténor et Bariton-basse pour les hommes - prévoit de chanter des chants de musique sacrée a cappella. À découvrir le 3 novembre au Carmel Notre Dame du Grand Large (Les Avirons) à 19 heures, et le 4 novembre à l’église Notre Dame de la Délivrance (Saint-Denis) à 19 heures.

Toujours dans le classique mais dans un tout autre registre, la pianiste réunionnaise Aurélie Caumes vous invite le 31 octobre à Lespas, à suivre le sillage de Rachmaninov (le dernier compositeur majeur de la grande tradition romantique russe), Szymanowski (personnalité centrale du renouveau de la musique polonaise) et Scriabine (l’un des plus innovants compositeurs pour le piano du XXe siècle). Lespas, mardi 31 octobre, 19 heures…

