Alon bougé ! L'agenda culturel de la semaine

La Réunion dans toute sa splendeur culturelle musicalement et théâtralement parlant, mais aussi La Réunion ouverte sur le monde par le biais de festivals tels le Festival Réunion Sonore ou encore le Festival Seps soleils sept lunes la semaine prochaine. Ça bouge avec notre sélection rien que pour vous.

Zot i koné kosa i lé un goulapia ? Si zot i koné pa, la Konpani Ibao donne a zot rendez-vous à La Fabrik ce soir à 20h pour découvrir leur dernière création sur le thème de la vertigineuse voracité de notre époque, laquelle explore notre perpétuel besoin de consommer, sans jugement et sans solution. Les retardataires pourront se rendre aux Bambous, le 18 novembre prochain pour une session de rattrapage.

De son côté, le Centre culturel Lucet Langenier nous propose ce soir une création plus que jamais d’actualité avec L’enfant de l’arbre. Ce récit donne naissance, dans la magie d’un éden intemporel, à un être d’exception incarnant bonté, beauté et générosité. La survie de son arbre dépend d’une ressource essentielle, l’eau. « L’or bleu ». Une quête inquiète le conduit vers la réalité âpre des hommes. Et l’enfant candide de se frotter à la dureté d’une modernité mercantile, avec ses lois iniques et absurdes. Le chemin sera long et ardu dans cette société hyper-normée et matérialiste. Les rencontres et les échecs désespérants se succèdent dans un fabuleux dédale d’embûches. Jusqu’à quelle [ré]solution ?

Les amateurs de concerts ne seront pas en reste notamment avec les prestations de Tine Poppy ce soir au à Champ Fleuri, de Nikki Never Dies au Studiotic demain soir, sans oublier le concert des 40 ans de Baster au TPA ce dimanche 12 novembre à 18h (report du concert du 05/11). Mention spéciale au groupe Saodaj - ce soir à 20h au TSA -, qui allie poésie des langues créole et française, percussions traditionnelles du maloya et instruments classiques, pour délivrer une vision sensible du monde mêlant modernité et tradition à travers une musique actuelle engagée.

La semaine prochaine sera tout aussi marquante avec tout d’abord le retour du Réunion Sonore Festival, les 17 et 18 novembre, à la Cité des Arts à travers une programmation résolument axée techno et house. Avec SPACE 92, Viviana Casanova & Malandra Jr. à leurs côtés le Réunionnais Labelle mais aussi le crew WOH du sud de la France, et bien évidemment les collectifs locaux tels Kollektiv Zusammen, Noubanana & Groove Sauvage…

Toujours le 17 novembre, le Théâtre sous les arbres invite au voyage à travers Maloya Jazz Xperianz. Un bien belle musique du métissage à lʼimage dʼEmy Potonié son initiatrice, compositrice, saxophoniste-flûtiste et interprète. Le groupe se compose en outre d’Emmanuel Turpin au piano, Rodolphe Celeste à la guitare, Arjuna Mariapin à la batterie et Ludo Fortuna aux percussions traditionnelles réunionnaises. Cette musique vous fera voyager tant dans la tradition que dans la modernité, tout en révélant au gré des notes, le tempérament de chacun des musiciens.

Chez Luc Donat, c’est tapis rouge à Aurus (Bastien Picot pour le civil, artiste à la coiffe solaire et aux circonvolutions musicales fascinantes, quelque part entre James Blake et Woodkid) qui présentera son tout nouveau et ambitieux projet intitulé PRISM. Pensé comme un puzzle musical, celui-ci se compose de quatre EP comme autant de facettes de son art, chacun conçu par un réalisateur différent, parmi lesquels les Réunionnais Moana Apo et Mathéo Techer. À ne pas manquer le 17 novembre, à 20 heures.

Enfin, le théâtre des Sables i largu’ la sauce pour les 50 ans de carrière de Michou ! Un gayar moment y attend’ a zot ce 17 novembre avec l’inépuisable, l'inébranlable, l'inoxydable pépite créole, metteuse d’ambiance et ses hôtes ! On parie que vous ne pourrez résister à l'envie de chanter, de danser et de vous amuser ?

Le coup de cœur de la rédaction va au Festival 7 soleils 7 lunes qui se déroulera du 13 au 18 novembre à Lespas. Une semaine consacrée aux musiques et aux arts de la Méditerranée, du monde lusophone et créolophone. Du fado avec la portugaise Béatriz Félicio, du flamenco avec le chanteur espagnol Juan Pinilla et le groupe Ópalo Project en partenariat avec l’association Flamenco974, les arts visuels seront à l’honneur avec la street artist luxembourgeoise Lisa Junius et l’exposition de 7 plasticiens locaux sélectionnés avec la complicité d’Opus Art, et aussi de la musique d’Espagne, du Cap-Vert, du Portugal et de La Réunion !

