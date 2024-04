Alon bougé ! L'agenda culturel de la semaine

Pour ce petit tour d’horizon des spectacles incontournables, on vous propose une sélection éclectique alliant humour, conférence, théâtre, maloya, jazz et rockabilly. Bonne semaine culturelle à tous…

Pour agrémenter la marmite culture de la semaine, on démarre par un Grin d’sel d’un genre particulier demain au Kerveguen, à partir de 15h. Grèn Sémé, le groupe de maloya évolutif, aux trois albums plébiscités tant par le public que par la presse, travaille depuis trois ans sur un nouveau projet, intitulé à juste titre Grin d’sel. Initié par une collaboration avec le réseau Curcuma (équipements culturels de neuf villes du sud de l’île), ce projet est le fruit d’une semaine de résidence, d’ateliers de pratique musicale avec des élèves de l’école de musique de Saint-Pierre, et d’actions culturelles menées auprès des scolaires sur les problématiques écologiques. Les familles sont chaleureusement conviées pou mèt zot grin d’sel !

Toujours dans le Sud, c’est soirée humour chez Luc Donat avec "Adieu hier" de Fabrice Éboué. Réseaux sociaux, militantisme exacerbé, cancel culture, ces dernières années n’ont fait qu’accélérer l’émergence du nouveau monde… Fabrice Eboué se sent déjà dépassé. La force de l’humoriste révélé par le Jamel Comedy Club est la décontraction avec laquelle il se fait provocateur et insolent, sans temps mort ni jamais craindre de ne pas plaire à tout le monde.

Autre lieu, autre ambiance au Toit à 20h, avec le groupe intergénérationnel Zetwal Dann Tan qui met en lumière le patrimoine musical et linguistique de not’ ti-caillou. Composés d'artistes tous autant passionnés les uns et les autres, Zétwal Dann Tan saura vous mettre dans l'ambiance maloya. Authentique et novateur, ce groupe mêle a la fois tradition et modernité, authenticité et originalité et mérite forcément le détour !

Cap à l’Est, direction Les Bambous qui vous proposent ce samedi à 17h, une pièce en trois volets signée de la Cie 3.0 - Edith Château. "Parmi les cris des loups, on n’entend pas le mien" interroge la place de l’individu au sein d’un groupe fondateur, sa sortie de celui-ci, ainsi que l’ouverture que cette nouvelle solitude lui propose. Lorsque le groupe se délite ou qu’un individu en est exclu, quel cheminement pour se reconstruire ? Quels nouveaux possibles s’offrent à lui ? On voit un personnage indéfini traverser chaque volet, étape d’un parcours identitaire, vital et instinctuel.

On conclut ce tour de l’île du week-end par un arrêt dans l’Ouest pour une soirée rockabilly mémorable au Kabardock ce samedi à 20h30. Les Mothra Slapping Orchestra reviennent avec un nouvel album, toujours peuplé de créatures bizarres, de monstres plus ou moins fréquentables, d’ambiances moites et sauvages. Intitulé "In search of the swamp thing", et toujours magnifiquement illustré par le dessinateur Hippolyte, vous êtes conviés à célébrer la naissance du nouveau bébé à l’occasion d’une soirée de qualité, puisque la première partie sera assurée par le combo ska / rock / soul Holysoul.

La semaine prochaine, nous avons sélectionné trois spectacles. Le premier intitulé "Maskarad" de la Cie Ibao au Téat Champ Fleuri, le 16 avril à 19h. Très libre interprétation de Macbeth, cette pièce combine habilement les éléments d'une tragédie shakespearienne et d'un talk-show télévisé tout en renouant avec la farce et la parodie. La Konpani Ibao continue ainsi de creuser le sillon entre l'intime et l'universel, rappelant que le théâtre peut être à la fois populaire et exigeant.

Le 17 avril, direction Lespas pour la conférence "L’environnement nocturne à La Réunion" animée par Matthieu Renaud. L’ampleur des impacts écologiques, culturels et sanitaires de l’éclairage artificiel nocturne est aujourd’hui reconnue à l’échelle mondiale. Hotspot de biodiversité sous contrainte écologique forte, aux conditions climatiques et orographiques marquées, le territoire réunionnais a vu l’empreinte de la lumière artificielle augmenter partout, depuis le littoral jusqu’à l’intérieur même du Parc National.

Enfin, les amateurs de jazz ne manqueront pas l’incontournable festival Jazz en l’air avec un gros temps fort au TPA, à savoir le SWR Big Band et Meddy Gerville, dirigés par Calle Rasmusson. Meddy, qui sait toujours bien s'entourer, invite chez lui le big band de la radio publique SWR qui compte parmi les plus prestigieuses formations jazz d'Allemagne et d'Europe. Fondé en 1951 et resté très prolifique au fil des décennies, cet orchestre majeur a collaboré avec certaines des plus grandes sommités du jazz telles que Miles Davis, Chick Corea, Arturo Sandoval, Pat Metheny, Roy Hargrove et beaucoup d'autres.

Enfin, pour notre coup de cœur, on vous invite au centre culturel Lucet Langenier, le 19 avril, à 20h. L’incontournable Monsieur Y Prétan, en la personne d’Eric Lauret, se penche avec verve sur un tan pas si lontan où de grandes figures repensaient l’aviation, où des poètes gravaient des mots inoubliables dans nos mémoires, où des femmes debout étaient des modèles de courage. Le marmaille Tampon tire aussi de son soubik tout un lot d’historiettes rigolotes à dédramatiser le quotidien. Rire et savoir, rappeler ou inventer, voilà les quatre piliers de ce spectacle à ne surtout pas manquer !