Alon bougé ! L'agenda culturel de la semaine

Théâtre, reggae, expo, maloya fusion, danse, spectacle d’hypnose… Nombre de petites choses à noter à vos agendas cette semaine marquée par l’événement culturel majeur, du 7 au 9 juin, à savoir le Sakifo qui fête ses 20 ans.

- On démarre par un groupe mythique qui s’est récemment produit au TPA et qui poursuit sa tournée des salles locales. Créé en 1998, Sabouk met en avant le style world jazz basé que des sonorités propres à La Réunion. Ce qui fait de lui l'un des groupes incontournables du paysage réunionnais... La première partie du concert sera assurée par Dalonaz, autre groupe de maloya évolutif originaire de Montpellier. Séance de rattrapage donc ce vendredi à 20h, à Lucet Langenier.

- Demain soir, la Ravine Saint-Leu vibrera une fois n’est pas coutume au son du reggae avec deux formations. La première,

The Gladiators, groupe de reggae jamaïcain créé en 1967 et dont la formation initiale se compose de trois amis issus du même quartier de Kingston 11 : Albert Griffiths, Errol Grandison et David Webber. Albert Griffiths enregistre son premier single "You Are The Girl" en 1967, qui sort en face B du Train to Skaville des Ethiopians, crédité à Al & The Ethiopians. Seconde formation, The Congos, est considérée comme une "démonstration parfaite des techniques vocales du chant jamaïcain", en particulier avec l'album "Heart of the Congos" sorti en 1977.

- Autre style qui parlera aux amateurs de rap avec Jok’Air, surnommé le rappeur français le plus américain, et qui débarque sur la scène du Kabardock ce samedi et dimanche avec NRJ Réunion, pour un show qui s’annonce historique.

- Un peu de douceur dimanche après-midi (à 15h) avec la Cité du volcan qui vous convie à "L’enfant de l’arbre", un conte théâtral et musical destiné au jeune public. L’enfant vit au pied de l’Arbre qui veille sur lui, le nourrit, le protège. L’enfant aussi prend soin de l’Arbre. Tout semble fait pour ne jamais s’arrêter. Mais un jour funeste, l’Arbre ne trouve plus d’eau dans les profondeurs de la Terre. Il perd ses feuilles et va mourir ainsi que l’enfant qui doit partir et trouver l’eau. A travers ce conte poétique, écologique et drôle, la Compagnie Lé LA interroge une fois de plus notre société.

- La semaine prochaine, attendez-vous à en prendre plein les yeux et les oreilles avec les Maîtres Tambours du Burundi, le 4 juin à 17h au musée Stella Matutina. Tambours qui dans l’ancien temps, étaient bien plus que de simples instruments de musique. Objets sacrés destinés à des rituels précis, ils n’étaient joués que dans des circonstances exceptionnelles, pour proclamer de grands événements comme une intronisation ou des funérailles importantes. Aujourd’hui, les tambourinaires sont les gardiens de cette vieille tradition.

À voir également le lendemain, au cinéma Moulin à café à 18h.

- Le Téat Champ Fleuri propose, lui, les 4 juin et 5 juin, "La chute des anges" de la Compagnie L’oublié(e). Un spectacle de danse peuplé de corps hors-normes : sept anges tombés du ciel, rebelles et déchus qui semblent coincés dans une humanité formatée, mécanisée, sur une Terre sans Soleil. Avec la lumière comme sujet central et seul décor ou presque, ces êtres devenus robots se suspendent, tombent et rebondissent, se ruent, s'envolent peut-être tout en virtuosité dans une chorégraphie poétique et totalement enivrante. Totalement renversant !

Une prouesse qui l’est tout autant, mais agrémentée d’un soupçon de magie, ce sera avec David Gabriel qui se produira au Toit, le 5 juin. Un spectacle unique à La Réunion combinant adroitement le Mentalisme et l'Hypnose saupoudré d'une bonne dose d'humour de situation. Il faut savoir que David Gabriel est le seul magicien réunionnais à avoir été primé 3 fois au championnat de France de magie.

Le week-end prochain sera placé sous le signe du Sakifo sur le front de mer de Saint-Pierre, mais si le courage de prendre la route vous manque, direction la pointe au Sel, à Saint-Leu, le 7 juin pour un combo jazz et chansons péi. Formé autour de Mélanie Bourire, chanteuse, compositrice et percussionniste, avec Lise Van Dooren aux claviers et Frank Paco à la batterie, KoMBo redessine les contours de la chanson réunionnaise à la manière des combos de jazz! KoMBo c'est un voyage où les harmonies comme les rythmiques sont exigeantes mais où les paysages musicaux se laissent contempler sans efforts… Et en plus, c’est gratos !

Pour conclure ce tour d’horizon, une exposition qui s’inscrit dans le cadre des 20 ans du Sakifo. Pour célébrer dignement cet anniversaire, le staff a confié son identité visuelle à l’artiste muraliste Sept, originaire de Terre-Sainte, et accueille du 7 au 9 juin sur le site du festival son exposition Playlist, laquelle sera présentée en avant-première au Kerveguen du 4 au 5 juin.