Alon bougé ! L'agenda culturel de la semaine

Si pour certains, un grand marathon Sakifo s’annonce, pour les autres, voici une petite sélection alliant théâtre, musique, projections, spectacle de clowns et danse tahitienne.

Le musée Stella vous propose ce soir "Atoucekinepadroi" de la compagnie Artefakt. Au cœur de cette pièce, le vent qui incarne l'évolution perpétuelle, le mouvement incessant, la multiplicité des devenirs possibles. C'est ce qu'incarnent aussi les 4 personnages qui au fil de la pièce dénoncent et s’affirment face à ce trop de normes qui étouffent, à la peur de l’Autre parce qu’il est différent et à ce manque d’attention au monde et au vivant qui n’est pas une propriété.

Toujours à l’Ouest, à proximité du poste MNS de la passe de l'Hermitage, l’association Réunion Métis vous invite à vous immerger dans le récif de demain et à participer à sa création à travers une installation audiovisuelle immersive. Une manifestation qui se déroule à l'occasion du Festival de l'Océan organisé par l'Office du Tourisme Ouest Réunion.

Un concert à la bougie, ça vous dit ? Ça se passe demain, à la Salle Gramoun Lélé avec Trio Rhapsodiya ou le trio sans répertoire dédié. Trois musiciennes se constituent en trio avec leur violon, piano, accordéon pour le juste et joyeux défi à jouer, en liberté, la musique de leur choix et colorer de leur timbre personnel, une musique vivante et totalement réinventée. Leur but : reprendre, malaxer, transformer, adapter, interpréter, du simple duo à la pièce symphonique, de l’œuvre romantique au tango, de l'Europe de l'Est à l'Amérique du Sud...

La semaine prochaine, la Cie Lépok Épik, sera en représentation de son "Petit traité de toutes vérités sur l’existence", les 11, 13 et 14 juin à la Friche, et dont l’auteure est archéozoologue, comme le personnage de cette nouvelle pièce. À partir d’ossements, l’archéozoologue étudie les relations ancestrales entre l’homme et l’animal, en tentant d’assembler un squelette à partir d’un puzzle, sans que tout se casse la figure. Une métaphore de notre monde emplie de philosophie tragi-comique et totalement pince-sans-rire. L’occasion de prendre du recul pour réfléchir et pourquoi pas s’autoriser un peu d’autodérision.

Un peu d’humour à Lespas le 11 juin, avec Titi le Comik, Brice Liie, Lysiane, Mika H, Kanageek, Jr, Celina Kan, Laïka, Lety, Farid, Latchou, Kay… Tous seront présents à l’occasion de la Cerise Comedy Show, un grand moment de franche rigolade à ne pas manquer !

À Lespas toujours, le lendemain, projection de "Je voulais me cacher", dans le cadre du Festival du film italien et qui retrace le destin incroyable et vrai d’Antonio Ligabue, l’un des maîtres de la peinture naïve aux côtés de Rousseau et Séraphine de Senlis. Expulsé par l’institution suisse qui s’occupait de lui à la fin de la Première Guerre mondiale, Antonio se retrouve en Italie contre sa volonté. Sans attache, vivant dans un grand dénuement, il s’accroche à sa raison de vivre, la peinture qu’il pratique en autodidacte. Peu à peu, du public à la critique, son “art” va bousculer l’académisme.

Pour démarrer le week-end prochain sur de bonnes notes, ce sera soirée reggae hip-hop au Kerveguen, avec deux artistes.

Tout d’abord Queen Omega qui avec un cumul de 120 millions d'écoutes pour le titre No Love Dubplate, a su faire revivre le fameux sample de Next Episode, saluée par Snoop Dogg et Dr Dre en personne. Puis Nagaï, l’une des rares artistes réunionnaises à se positionner sur la scène reggae avec une interprétation en anglais. Avec ce retour aux origines, cette voix cristalline, vous amène dans un voyage intérieur qui éveille nos consciences.

Enfin, si vous affectionnez le genre clownesque, direction Le K à Saint-Leu, les 14 et 15 juin. Avec leur regard joyeux et naïf, les clowns de Zolobé font le tour de nos contradictions, de nos élans de générosités et nos mauvais penchants, de nos incohérences et autres cas de conscience. Bref, un authentique miroir malicieux de notre humanité !

En guise de conclusion à notre sélection, focus sur le grand show Toi Kovi’i demain samedi et dimanche, de 15h à 17h, au parc du 20 Décembre à Saint-Leu. Un spectacle inédit de 2 heures où la femme sous toutes ses formes y est représentée et mise en valeur. Plus de 100 danseuses seront accompagnées, en partie, par un orchestre composé spécialement pour ce show, avec en parallèle, de nombreux créateurs et artisans, présents dans le parc pour vous faire découvrir leur produits et égayer ces deux journées.