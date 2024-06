Alon bougé ! L'agenda culturel de la semaine

La fin de la saison se profile, néanmoins il y a encore largement de quoi en profiter. Notamment la Fête de la musique le 21 juin mais avant elle, le Grand Boucan ce dimanche du côté de Saint-Paul, placé sous le thème "Animaux et créatures fantastiques". Comme d’accoutumée, piochez dans notre petite sélection qui mixe concerts, art contemporain sous toutes ses formes, spectacle de clowns, festival gastronomique et salon artisanal.

Carnaval incontournable du calendrier annuel réunionnais rassemblant chaque année 15 000 personnes, le Grand Boucan - qui existe depuis 1997 - porté par l’association Pôle Sud et ses partenaires, animera la capitale de l’Ouest ce dimanche avec pour thème "Animaux et créatures fantastiques".

Pour l’occasion, toutes les rues de Saint-Paul sont rendues piétonnes afin de permettre aux chars, artistes de rue, groupes de danse et de musique (Da Skill, DJ Nick, DJ No-Name, Sly Sugar, DJ Lof et l’incontournable Kaf Malbar), acrobates et autres échassiers d’envahir la ville pour célébrer comme il se doit le Roi Dodo. Le défilé démarre à 14h sur le front de mer, suivi à 19h30 d’un spectacle de feu et d’embrasement du Roi Dodo, puis d’un feu d’artifice pour se conclure par un concert dès 21h. À noter que la circulation a été aménagée en conséquence : le front de mer sera en effet fermé à la circulation ce dimanche (à partir de 5h) jusqu’au lendemain (2h) entre les rues Guldive et Sarda Garriga et que des navettes gratuites Kar’Ouest seront mises en place entre les parkings et la gare routière, de 12h à minuit.



Toujours à l’Ouest, ce samedi à Lespas, Congyu Wang invite Gülsin Onay, une pianiste exceptionnelle, brillante et virtuose avec une énergie débordante, et un pouvoir d’interprétation à la fois intelligent et émotionnellement sensible. Elle a enregistré 20 albums qui illustrent l’étendue de son répertoire et ses talents d’interprète. Les mélomanes apprécieront à coup sûr.

De son côté, Le K, à Saint-Leu, fait place à Zolobé demain et dimanche. Ils étaient venus il y a quelques années au Tempo, revoilà donc les compères malgaches, avec leur dernière folie "Sakasaka" qui signifie l'assoiffé en malgache du Nord. Il sera donc question d’eau dans tous ses états : celle qui manque, celle qu’on jette, qu’on gaspille, celle qui mouille, qui lave, qui coule un peu salée des paupières, quand on a trop ri ou trop pleuré... L’eau, accessoire parfait des clowns, moteur de leur dilemme existentiel : "J’ai très envie mais je n’ai absolument pas le droit" ou son contraire "Je n'ai pas envie du tout du tout mais je suis obligé."

Avec leur regard joyeux et naïf, les clowns de Zolobé font ainsi le tour de nos contradictions, de nos élans de générosité et nos mauvais penchants, de nos incohérences et/ou cas de conscience. Bref, un miroir malicieux de notre humanité et un spectacle à voir en famille.

Amateurs d’art contemporain, ne manquez pas Cité by Night demain soir à la Cité des Arts, et en plus, en accès libre. Installations, expositions, performances, concerts, spectacles et autres rencontres improbables d’artistes des scènes india-océaniques se déploieront dans tous les espaces de 18h à minuit. Les ateliers des artistes en résidence seront également ouverts au public.

La semaine prochaine, les Téats départementaux vous convient à Champ Fleuri, à leur présentation de saison en compagnie des artistes qui ponctueront le prochain semestre. Musique, danse, théâtre… vous découvrirez ce que vous réserve la nouvelle programmation août-décembre 2024.

Le 21 juin c’est aussi et surtout la Fête de la musique. Si tout le monde ira de son programme aux quatre coins de l’île, à retenir toutefois Kabar La Kour à Château Morange où vous pourrez profiter de concerts gratuits en plein air. Même chose du côté de Stella Matutina avec le concert lyrique Les Voix de Bourbon" à 17h. Au piano : Anne-Laure Montagne, au chant : Claire Menguy, Valérie Forges, Anne-Lise Delhom, Jérôme Rivière, Christian Lucot. Puis à 20h, place à Nicole Dambreville.

Pour conclure cette semaine culturelle, deux coups de cœur. Le premier s’adresse aux épicuriens avec le Réunion Food Festival qui constitue LE rendez-vous gastronomique de La Réunion ! Chefs, pâtissiers et artisans du goût célébreront ensemble le patrimoine culinaire réunionnais et les grandes tendances de la cuisine gastronomique tout ce week-end, au nouveau square du Barachois, à Saint-Denis.

Second coup de cœur pour le 98e salon Fait Main au Parc 20 décembre à Saint-Leu, qui se déroule lui aussi tout ce week-end. Nombre d’artisans d’exception vous proposent leurs créations 100 % péi (bijoux, déco, bois, produits alimentaires, maroquinerie, habillement et bien d'autres encore), pour faire plaisir ou se faire plaisir.