Alternéo : de nouveaux caillassages de bus au mois d'avril

De nouveaux faits de caillassage ont visé les bus du réseau Alternéo en ce mois d'avril 2024. Un bus a été visé par des jets de pierre le 13 avril à L'Etang-Salé, tandis que trois bus ont été pris pour cible à Saint-Louis cette semaine. aucune victime n’est à déplorer, des plaintes ont été déposées. Un débrayage a été organisé ce samedi entre 11h30 et 12h30 pour dénoncer ces nouvelles violences (Photo d'illustration www.imazpres.com)

Ces caillassages interviennent "après une période d’accalmie au premier trimestre" regrette Alternéo. Encore une fois s’installe sur le réseau un sentiment d’insécurité pour le personnel et les clients" déplore l'entreprise.

"Des plaintes ont été déposées auprès des autorités compétentes qui sont mobilisées pour renforcer la sécurité du réseau" ajoute-t-elle.

La CIVIS "dénonce et condamne avec la plus grande fermeté ces caillassages et exprime sa totale solidarité envers le personnel du réseau Alternéo".

Suite à la recrudescence des jets de pierres contre les bus ces derniers jours, le personnel de transport Mooland qui exploite en partie le réseau Alternéo a organisé un débrayage ce samedi. Il a été décidé d’interrompre totalement les lignes suivantes du réseau Alternéo de 11h30 à 12h30.