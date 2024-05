Alternéo : face à la recrudescence des caillassages, le réseau de bus à l'arrêt ce vendredi

Suite à la recrudescence des jets de pierres contre les bus, les personnels en charge de l’exploitation du réseau Alternéo "entendent tirer la sonnette d’alarme et exercer leur droit de retrait" ce vendredi 24 mai 2024. Toutes les lignes de bus seront suspendues de 11h00 à 14h00. Nous publions ci-dessous le communiqué de Alternéo (Photo : sly/www.imazpress.com)

Par cette action, les collaborateurs et la direction du réseau entendent exprimer leur inquiétude et leur crainte face à cette situation qui se dégrade, mais surtout sensibiliser le plus grand nombre sur la nécessité de préserver la sécurité des lignes de bus sans laquelle la continuité de ce service public ne pourra pas être assurée.

