Appel à candidature pour devenir lieutenant(e) de louveterie

Alors que les Pitons, cirques et remparts sont classés au patrimoine mondial par l'UNESCO, ces milieux fragiles sont menacés notamment par le braconnage et la prolifération des espèces exotiques envahissantes. Afin d'intensifier la lutte contre le braconnage, la délinquance environnementale et les espèces exotiques envahissante, l'État renforce ses effectifs avec le recrutement de lieutenant(e)s de louveterie. Le dépôt des candidatures est ouvert jusqu'au 18 septembre 2024.

- Quelles sont les missions ? -



A La Réunion, les Lieutenant(e)s de louveterie exercent deux missions principales :

- ils/elles sont assermenté(e)s et ont qualité pour constater, dans les limites de la circonscription qui leur est fixée, les infractions à la police de la chasse : ils/elles concourent ainsi à la lutte contre le braconnage, en lien étroit avec la police de l’environnement,

- ils/elles concourent à la destruction et la régulation des espèces animales exotiques, susceptibles de causer des dégâts à l’environnement et de porter atteinte à la sécurité publique.



- Quel statut ? -



Les lieutenant(e)s de louveterie sont des personnes privées, collaborateurs bénévoles de l’administration, qui exercent des missions de service public. Pour exercer ces missions, ils/elles portent une commission d’emploi et sont assermenté(e)s auprès du Tribunal Judiciaire. Ils/elles portent un uniforme et un insigne distinctif (tête de loup dorée frappée de l’inscription « lieutenant de louveterie»). Ils/elles bénéficient d’une protection fonctionnelle et juridique définie par le statut de la fonction publique d’État.



Les lieutenant(e)s de louveterie sont nommé(e)s par arrêté préfectoral pour une durée de 5 ans, sur proposition du directeur de la DEAL suite à un appel à candidatures. Ils/elles exercent sous l'autorité du préfet, représenté par le directeur de la DEAL, en charge de la police de la chasse à La Réunion.



Chaque Lieutenant(e) de louveterie est affecté(e) à un territoire défini.



- Comment candidater ? -



Toute personne remplissant les critères suivants peut se porter candidate pour devenir lieutenant(e) de louveterie :

- être de nationalité française,

- être âgés de moins de 75 ans,

- résider à La Réunion,

- jouir de ses droits civiques,

- détenir un permis de chasser et l’avoir validé au moins une fois au cours des 5 dernières années, et s’engager à le valider chaque année du mandat de louvetier,

- justifier de compétences cynégétiques,

- pouvoir se rendre disponible,

- justifier d’une aptitude physique compatible avec l’exercice de cette fonction sur le territoire réunionnais



En outre, un engagement écrit à entretenir des chiens sera apprécié, si la candidature est retenue.



Le dépôt des candidatures est ouvert jusqu’au 18 septembre 2024 auprès du directeur de la DEAL en rassemblant les pièces dont la liste figure sur le site internet de la DEAL.