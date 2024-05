Appel à la générosité : une voiture pour Julicia atteinte d'un handicap moteur

Une cagnotte Leetchi a été créée pour Julicia Malet, une jeune jeune fille de 24 ans atteinte d'un handicap moteur depuis sa naissance. Il s'agit de l'aider à acheter une voiture. Originaire de Petite-île, ses déplacements sont de plus en plus difficiles. Ces complications sont accentuées par le vieillissement et les problèmes de santé de ses parents, n'ayant plus la force de la soulever. Les sorties en famille deviennent plus rares et l'isolement social se fait ressentir pour Julicia. Vous pouvez aider la jeune fille en participant et partageant la cagnotte (Photo : Famille de Julicia Malet)

"Je suis tellement triste de ne plus pouvoir me déplacer avec ma famille que j'arrive parfois même à ne plus vouloir me montrer en public", confie Julicia.

Bien qu'il dispose d'un lève-personne à domicile, la voiture de sa mère n'est plus réparable. Les taxis adaptés sont rares et coûteux, lui empêchant d'effectuer des trajets simples comme aller à l'église ou participer à des activités en extérieur.

"C'est difficile de voir à quel point il est dur de me soulèver. Le regard des gens lors de ces moments me laisse à penser que je devrais rester à la maison au lieu de fatiguer les autres", se désole la jeune femme.

Julicia et sa famille économisent pour acheter un véhicule d'occasion. Ils espèrent que la MDPH pourra les aider à l'équiper, mais ils ont d'abord besoin du véhicule.

Le lien de la cagnotte juste ici : Une voiture amenagée pour Juju

Sa sœur aînée, Sibella Payet, a relayé la cagnotte Leetchi sur ses réseaux sociaux. Vous pouvez la contacter sur Facebook pour plus d'informations.

