Appel à la grève ce mardi : des perturbations à prévoir dans les écoles, crèches et jardins d’enfants

Ce mardi 1er octobre 2024, l'intersyndicale de La Réunion appelle à une large mobilisation pour les salaires, les services publics et l'abrogation de la réforme de retraites. En raison de cet appel à la grève lancé par les syndicats, des perturbations sont à prévoir pour l'accueil des enfants dans les écoles de différentes communes de l'île. Nous publions les communiqués des mairies ci-dessous (Photo d'illustration : www.imazpress.com)

- Le Port

En raison du mouvement de grève interprofessionnelle et nationale contre la réforme des retraites annoncé pour le mardi 1er octobre 2024, la ville du Port informe les parents d’élèves que le service minimum d’accueil, les services de restauration, de surveillance de la pause méridienne et de garderie de fin de journée pourraient ne pas être assurés dans les écoles.

Nous invitons les parents d’élèves à s’informer auprès de la direction de l’école ou du Responsable de site et, le cas échéant, à prendre leurs dispositions au regard des perturbations. Pour toute information, la Direction de la Vie Educative est joignable au 0262428747.

Par ailleurs, la crèche Isnelle Amelin et le jardin d’enfants municipal ne pourront pas accueillir les enfants.

- Sainte-Marie

En raison d’un mouvement de grève national, de fortes perturbations sont à prévoir dans les écoles de la commune de Sainte-Marie pour la journée du mardi 1er octobre.

Par ailleurs pour les écoles maternelles de Duparc et d’Audressy Robert le service minimum d’accueil sera très dégradé.

Le service de restauration scolaire fonctionnera normalement sur l’ensemble des écoles. Pour ce qui est des activités périscolaires, nous vous invitons à vous rapprocher des associations organisatrices pour obtenir plus d'informations.

Dans l’attente, nous vous invitons à vous rapprocher des chefs d’établissement de vos enfants pour plus de détails.

- Petit-Île

La ville de Petite-Île informe les parents d’élèves qu’un préavis de grève nationale a été déposé par les organisations syndicales pour le mardi 1er octobre 2024.

Au regard des éléments qui nous ont été transmis, des enseignants de l’éducation nationale ont exprimé leur intention de suivre ce mouvement de grève. Le fonctionnement des établissements scolaires pourrait connaître des difficultés, et plus particulièrement les écoles Les Platanes Nord et Les Platanes Sud.

Les parents sont donc invités à se tenir informés et à prendre leurs dispositions.

- Saint-Joseph

La ville de Saint-Joseph informe les parents d'élèves de l'ensemble des écoles, qu'en raison du mouvement de grève prévu le mardi 1er octobre 2024, les services de restauration scolaire, de surveillance, d'entretien et de garderie ne pourront être assurés.

Par conséquent, nous invitons l'ensemble des parents à prendre leurs dispositions.

- Sainte-Suzanne

Suite au mouvement de grève national annoncé, le maire de la commune de Sainte-Suzanne informe l'ensemble des administrés que le fonctionnement des services municipaux est susceptible d'être perturbé. Les parents d'élèves sont informés que de fortes perturbations sont à prévoir dans les établissement scolaire de la ville.

La restauration scolaire, la surveillance des pauses méridiennes et le périscolaire ne seront pas assurés.

Il est demandé aux parents, de prendre toutes leurs dispositions afin de récupérer leurs enfants à l'heure du déjeuner. Nous informons également nos administrés, que les services municipaux seront également impactés par ce mouvement.