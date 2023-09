À La Réunion, une substance non identifiée a déjà tué trois personnes

L’ARS La Réunion a été alertée par les dispositifs d’addictovigilance et de toxicovigilance de la circulation de substances non encore identifiées ayant entrainé des overdoses très graves et/ou mortelles à La Réunion. À ce jour, trois personnes sont décédées et 6 ont été hospitalisées en réanimation. D’après les premières investigations menées, il s’agirait d’opiacés de synthèse 500 fois plus puissants que l’héroïne (Photo : sly/www.imazpress.com) Le préfet de La Réunion et le directeur général de l’ARS La Réunion recommandent la plus grande vigilance aux consommateurs de tabac et de produits de synthèse.

• Point de situation -

Les opiacés de synthèse sont très puissants et présentent un risque d’overdose majeur, quelques secondes ou minutes après la prise du produit.

Ces produits peuvent être fumés, vaporisés, injectés, ingérés, inhalés, sniffés, à l’insu ou non du consommateur.

L’overdose peut aboutir au décès en l’absence de prise en charge médicale rapide.

À La Réunion, depuis fin juin 2023, 13 intoxications ont été recensées chez des personnes âgées de 21 à 46 ans, dont :

∙ 3 sont décédées à leur domicile,

∙ 6 ont été hospitalisées en réanimation.

Parmi les symptômes ressentis, certains patients précisent que l’intoxication a débuté après deux bouffées de tabac fumé :

- une asphyxie brutale s’installe car ces substances ont un effet direct sur les centres respiratoires cérébraux,

- puis la personne est dans l’incapacité de respirer.

Des investigations toxicologiques sont en cours. Compte-tenu de la complexité des analyses chimiques, les résultats ne sont pas encore disponibles.

- Recommandations aux consommateurs et à l’entourage -

L’ARS recommande la plus grande prudence en cas de consommation de produits stupéfiants, notamment à base de tabac :

- si vous êtes fumeur(euse) : n’acceptez JAMAIS une cigarette ou un autre produit dont vous ne connaissez pas la provenance

- si vous constatez qu’une personne présente des symptômes inhabituels pendant ou après avoir consommé des produits, notamment du tabac : appelez IMMEDIATEMENT le 15 et expliquer le contexte.

Plus d’ informations sur www.drogues-info-service.fr

• Informations aux professionnels de santé

Des informations sur la situation et la conduite à tenir ont été adressées :

∙ aux professionnels de santé hospitaliers, libéraux et urgentistes, SOS médecins ∙ aux associations (SAOME,…)

∙ aux centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic (CeGIDD) ∙ aux centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA)

Besoin d’aide ? : Appeler le 0 800 23 13 13 (appel anonyme et gratuit, 7j/7 de 10h à minuit – heure de La Réunion)

Plus d'informations ici

