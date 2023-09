Après huit cambriolages et plusieurs infractions routières... il écope de deux ans de prison

De mars à août 2023, un homme a été l'auteur de huit cambriolages dans l'Est de l'île. Ses victimes, cinq cabinets médicaux, un cabinet dentaire et un cabinet d'avocat. Mais outre ces vols, l'homme est connu pour plusieurs infractions au code de la route. Grâce aux investigations menées par les enquêteurs de la Brigade territorialement autonome de Sainte-Suzanne et des recoupements opérés par les enquêteurs de la Section d'appui judiciaire de Saint-Denis, l'individu a été interpellé puis jugé. Il est condamné à deux ans d'emprisonnement (Photo d'illustration)

Contre les cambriolages, et pour éviter qu'une telle affaire ne se reproduise, les gendarmes de La Réunion délivrent leurs conseils à l'aide des images d'illustration.

