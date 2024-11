Vainqueur sur la Diagonale des Fous, Mathieu Blanchard remporte le trail de Rodrigues

Loin d'être fatigué après avoir couru la Diagonale des Fous en 23 heures et 25 minutes, ce dimanche 3 novembre 2024, c'est en premier que Mathieu Blanchard a franchi la ligne d'arrivée du Trail de Rodrigues. Une victoire en 4 heures 56 minutes et 33 secondes pour 52 km de course, avec seulement deux minutes d'avance sur le mauricien Simon Desvaux, sextuple champion de la course (Photo : sly/www.imazpress.com)

Ce n'était pas la première fois que Mathieu Blanchard terminait au sommet. En 2022, il était sorti vainqueur de la première édition du 73km de Rodrigues.

Durant toute la course, trois coureurs – Mathieu Blanchard, Simon Desvaux et le malgache Rivosoa Andrianirina se tiraient la bourre, indique Esprit Trail.

À six kilomètres de l'arrivée, alors que le mauricien partait vainqueur, Mathieu Blanchard a accéléré pour s'offrir un nouveau succès.

Interrogé par Esprit Trail, le traileur explique : "c’est une très belle course. Je voulais aujourd’hui découvrir le cœur de cette île après en avoir fait le tour en 2022. Je n’ai pas vraiment accéléré mais juste maintenu un tempo qui m’a permis de m’imposer".

Le podium hommes du 52 km

Mathieu Blanchard : 4h 56’ 33

Simon Desvaux de Marigny : 4h 58’ 38

Rivosoa Andrianirina : 5h 22’ 33

