Après un premier front froid, les températures restent au-dessus des normales de saison

Après une semaine aux aires d'hiver austral, la chaleur est revenue s'installer à La Réunion. Au grand dam de nombre de Réunionnais.es, qui pensaient enfin pouvoir un peu respirer. L'air devrait cependant devenir un peu plus respirable à partir de ce lundi, malgré des températures encore légèrement au-dessus des moyennes saisonnières.

"Comme nous sommes dans l'intersaison, il est encore possible d'avoir des journées de type estivales et à l'inverse des fronts froids commencent à passer, comme cela a été le cas la semaine dernière, et rafraîchissent l'île" souligne Météo France, contacté par Imaz Press Réunion.



"On reste globalement au-dessus des normales de saison depuis avril 2023 sur La Réunion, en lien avec la mise en place de l'évènement El Nino mais surtout des températures de la mer anormalement élevées autour de La Réunion" détaille le centre météorologique.



"L'effet additionnel du réchauffement climatique est par ailleurs une tendance de fond. 2023 a d'ailleurs été la deuxième année la plus chaude sur La Réunion, après 2019" rappelle-t-il par ailleurs.

Ces derniers jours, les températures maximales étaient de 1°C à 3°C au-dessus des normales de saison. Une tendance qui devrait continuer tout au long de l'hiver austral.

Graphique Météo France

- Des températures au-dessus des normales saisonnières -

A savoir que cet été austral pourrait devenir le 2ème été le plus chaud depuis 57 ans à la Réunion, pour la période de novembre à mars, avec +0.54°C au-dessus des normales (1991-2020) de saison. Il manque le mois d'avril pour conclure définitivement ces données.



Pour les mois à venir, les températures resteront au-dessus des normales de saison en moyenne. "Il pourra y avoir des journées en dessous des normales lors de passages de front froids - à l'image du mois d'avril en pièce jointe" explique Météo France.



Mais pas d'inquiétude, "dans tous les cas on rentrera progressivement dans l'hiver austral et les températures continueront progressivement à baisser en moyenne".



