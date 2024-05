Arléo 2024 : la terre en mouvement à Salazie

La seconde édition d’Arléo revient du 8 au 12 mai 2024. Arléo donne à voir Salazie autrement. Arléo propose de porter un regard différent sur notre quotidien et transforme les espaces dans lesquels nous évoluons pour offrir une nouvelle expérience. Arléo invite le public à prendre le temps, à rêver, à se laisser surprendre et crée de nouveaux liens qui invitent à se réinventer. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo d'illustration rb/www.imazpress.com)

Arléo est un projet de développement territorial, dont le festival est le point d’orgue, à l’initiative du Fonds La Réunion des Talents. Il est mis en œuvre en coréalisation par l’association La Réunion des Talents et l’association Réunion Métis en partenariat avec la Ville de Salazie.



Ainsi, Arléo est :



● Un espace de dialogue entre les patrimoines, les arts et les individus

● Un événement multidisciplinaire et intergénérationnel accessible à tous

● Un festival sur 5 jours, du mercredi 8 au dimanche 12 mai 2024

● Une programmation mixte : gratuite et payante

● Une ambiance jour et une ambiance nuit



Tous les artistes sont invités en résidence de recherche et de création depuis le mois de février pour s’immerger, rencontrer, échanger, créer du lien, collaborer dans le territoire.

Ils sont à Hell-Bourg, Mare à Poule d’eau, Bois de Pomme ou encore Grand Ilet.



➔ 50 artistes

➔ 3 résidences en territoire scolaire

➔ 4 résidences Pass Culture avec le Collège Auguste Lacaussade de Salazie et le Lycée Bel Air de Sainte-Suzanne

Arléo est aussi le résultat d’une collaboration forte avec les acteurs économiques du cirque : restaurateurs, hébergeurs, commerçants, prestataires touristiques… Il donne une part belle aux artistes du cirque de Salazie : Nathalie Plante, Hermina Padre, Mari Sizay, la Cie Lolita Monga, les groupes de musique : Kadanse Salaze et Kazabwa.



Arléo est aussi un festival qui offre une place aux jeunes talents avec une scène ouverte pour les rappeurs du cirque et un espace graff encadré par les trois graffeurs du festival.



Arléo est un projet qui fédère, qui rassemble pour inviter à prendre le temps de vivre Salazie et de porter un nouveau regard.



