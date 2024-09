Arnaud Pouly devient directeur de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de La Réunion

Par arrêté du Premier ministre du 12 septembre 2024, Arnaud Pouly est nommé directeur de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DEETS) de La Réunion à compter du 1er octobre 2024. Nous publions ci-dessous le communiqué de la préfecture (Photo : www.imazpress.com)

Arnaud Pouly débute sa carrière au sein de la police nationale en 1989. Attaché d’administration en 1995 et inspecteur de la jeunesse et des sports en 2001, il occupe différents postes de direction en établissements scolaires et en directions régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.

Depuis avril 2021, Arnaud Pouly était le directeur départemental de l'emploi, du travail et des solidarités du Var.

Il succèdera à compter du 1er octobre 2024 à Damienne Verguin, en poste à la DEETS de La Réunion depuis août 2021, qui a fait valoir ses droits à la retraite.