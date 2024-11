ARS : lancement du label « culture et santé » pour valoriser l’engagement culturel des établissements de soins

Ce mercredi 13 novembre 2024, l’agence régionale de santé en association avec la direction des affaires culturelles de La Réunion et le conseil régional et le conseil départemental ont attribué le label « Culture et Santé » au CHU, GHER, CHOR et EPSMR. Ces établissements ont répondu à l’appel à candidatures, et ont retenues par le comité de sélection en septembre dernier. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo : rb/www.imazpress.com)

Ce label constitue un axe innovant de la convention pluriannuelle signée en février 2023, qui lie les quatre institutions : il vise à mettre en lumière la place et le rôle que les établissements accordent à l’art et à la culture, dans le système de soin et dans la vie de leur structure.

Cette labellisation illustre leur engagement à faire de leur établissement, de véritables espaces de rencontre, d’expérimentation et de créativité, où la pluralité des actions menées contribue à l’accès de tous à la culture.

La cérémonie de remise du label « Culture et Santé », pour la période 2024-2027, a eu lieu ce 13 novembre à Lespas Leconte De Lisle à Saint-Paul, en présence de :

Étienne Billot, Directeur général adjoint - ARS La Réunion,

Johny Malarme, Directeur adjoint de la Direction des Affaires Culturelles,

Patricia Profil, Conseillère régionale,

Béatrice Sigismeau, Vice-présidente à la Culture - Conseil Départemental,

Emmanuel Seraphin, Maire de Saint-Paul et président du Conseil de Surveillance du CHOR et de l’EPSMR

Marie Hamon, Chargée de mission Culture-Santé - ARS La Réunion,

Guilène Tacoun, Conseillère - Direction des Affaires Culturelles,

Claudine François, Référente Culture-Santé - Conseil Départemental.

Marie-Andrée Nemoz, Représentante des usagers à la Conférence Régionale Santé et Autonomie et Julien Cadoret, Directeur de l’Ecole Supérieure d’Art, membres du comité de sélection des candidatures, ont remis les labels aux lauréats.

Félicitations aux lauréats CHU, GHER, CHOR et EPSMR !



Et merci à tous les participants de cette cérémonie 2024 : institutions, établissements de santé et médico-sociaux, acteurs culturels et artistes.