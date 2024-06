Association des maîtres d'ouvrage sociaux : Valérie Lenormand élu présidente

Ce jeudi 6 juin 2024, Valérie Lenormand, directrice générale de la SHLMR a été élue présidente de l'Armos OI, l'association fédérant les sept bailleurs sociaux de La Réunion. Nous publions ci-dessous leur communiqué (Photo : www.imazpress.com)

Elle succède ainsi à Frédéric Pillore, directeur général de la Semac, président depuis 2022.

Valérie Lenormand, est directrice générale de la SHLMR depuis 2022, après 10 ans passés essentiellement à la direction du Développement et de la Construction au sein de cette entreprise. Ingénieur de formaKon, cela fait plus de 30 ans qu’elle travaille dans le domaine du BTP, de l’immobilier et du logement social à La Réunion.

Personnalité active et engagée du logement social, son mandat prend effet à compter de ce jour et pour une durée d’une année renouvelable "dans la continuité de mon prédécesseur, je vais m’attacher à porter la voix de tous les bailleurs sociaux de La Réunion, pour répondre aux défis du logement social. Face à la crise du logement qui frappe le territoire, les bailleurs sont plus que jamais engagés et responsables et l’ARMOS OI restera mobilisée aux cotés de tous les acteurs", précise Valérie Lenormand.