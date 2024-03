Assurance auto : la vignette verte disparaitra le 1er avril 2024

À partir du lundi 1er avril 2024 - et ce n'est pas un poisson... d'avril -, les automobilistes et les usagers de deux-roues motorisés ne seront plus obligés d’apposer la vignette de l’assurance sur leur véhicule, ni de détenir la carte verte de l’assurance dans leur véhicule (Photo : sly/www.imazpress.com)

Cette mesure, annoncée lors du comité interministériel de la sécurité routière du17 juillet 2023, "représente une avancée importante dans la simplification de la vie administrative des usagers de la route et dans la lutte contre la falsification des papiers" estime le ministère de l'Intérieur.

Désormais, les assureurs renseigneront un fichier appelé fichier des véhicules assurés (FVA). L'inscription dans ce fichier sse fera sous 72 heures après la souscription d’un contrat d’assurance.

A partir d"outils numériques embarqués en patrouille, les forces de l'ordre vérifieront, avec le numéro d'immatriculation, dans ce fichier, si le conducteur est effectivement assuré.

La vignette verte à placer sur le pare-brise et l’attestation d’assurance à garder dans le véhicule ne seront donc plus utlisés.

En cas de renouvellement ou de souscription d’un nouveau contrat à partir d’avril 2024, les assureurs devront envoyer "un mémo" à l’assuré détaillant leur contrat.

Pour rappel, la non-apposition de la vignette et la non-présentation de l’attestation sont actuellement (et jusqu’au 1er avril) sanctionnées d’une amende de 35 euros.

