L'observatoire marin découvre des microplastiques dans le plancton

Après plusieurs mois d’attente de l’acquisition de matériel professionnel, l’observatoire marin de La Réunion démarre une nouvelle étape dans ses recherches en partenariat avec le Département visant à travailler sur la pollution marine. Ce lundi 21 octobre 2024, les premiers résultats de cette recherche tombent : le plancton collecté pour les recherches contiennent des microplastiques, une très mauvaise nouvelle pour la faune marine de l'île. Une deuxième plus poussée sera conduite sur le plancton afin de déterminer la taille des microplastiques contenue dans cette espèce et comment ces déchets impactent le plancton (Photo : rb/wwwImazpress.com)

Après plusieurs mois d’attente de l’acquisition de matériel professionnel (filets planctoniques, débitmètres, binoculaires et microscope de pointe…), des études du milieu marin ont pu démarrer sur la biodiversité du plancton et l’estimation de la pollution des eaux de surface à La Réunion par les particules de microplastiques.

Le samedi 12 octobre dans l'après-midi, une équipe est partie en mer depuis le port de Saint-Gilles-les-Bains pour réaliser les premiers tests de ce matériel sur un trajet de 6 km de long au total . Pour ces essais, 2 transects ont été réalisés en direction Sud-Nord puis Nord-Sud, à une vitesse de 2 nœuds (soit 4 km/h environ) et à une distance comprise entre 1,7 et 2,76 km du bord.

Pour valider ce trajet dans la premier trajet Nord, un premier trajet long de 4 km a été effectué entre St Gilles-les-bains et le Cap Homard, et le deuxième sur le même trajet retour, cette fois de 2 km de long entre le Cap Homard et le Cap des Aigrettes.

Les tous premiers résultats tombent :

- Du plancton a pu être collecté, mais plutôt en faible quantité au regard de la distance parcourue et du volume d’eau filtré (1 178 m3 d’eau de mer filtrée juste sous la surface), constitué essentiellement de tout petits crustacés de type « copépodes » et « crevettes » et peu de microalgues,

- Etonnamment, une bonne quantité de mini escargots de mer en surface, alors que leurs coquilles coulaient dans le collecteur du filet manta,

- Une larve de poisson de 3,5 cm a également été capturée,

- Enfin, mauvaise nouvelle… quelques particules de microplastiques ont déjà pu être observées dans les échantillons (les particules bleues sur la photo avec la larve de poisson).

En plus de ces premiers résultats, 2 macrodéchets notables ont pu être recensés en mer durant toute la sortie (en dehors de la zone de filtration planctonique) : une palette en bois et une canette en aluminium (venant de La Réunion), tous deux l’un à côté de l’autre, à environ 10 km au large de Saint-Paul.

Les échantillons planctoniques ainsi prélevés seront plus précisément étudiés prochainement, afin de connaître précisément :

- La biodiversité et l’abondance du plancton par espèce

- L’abondance et la taille des particules de microplastiques

- La répartition des espèces et des déchets autour de La Réunion

Toutes ces données s’ajouteront à l’opération en cours de l’observatoire marin « 100 km de littoral propre à La Réunion » annoncée aussi dans le même projet BIC financé par le Département de La Réunion. Mais aussi à l’autre projet BIC « Biodiversité marine à La Réunion », qui , fin 2024, permettra à l’observatoire marin de La Réunion de présenter pour la première fois son jeu « OcéaRun » de découverte du milieu marin en 4D, un outil pédagogique et ludique qui viendra concrétiser un extrait de plus de 2 ans de développement.