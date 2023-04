Ce lundi 1er mai 2023, le temps est au beau fixe avec un grand soleil toute la journée et des températures qui commencent à être douces. Matante Rosina met sa casquette et de la crème solaire pour rejoindre ses camarades à la manifestation de la fête du travail. Mais avant de partir, sa nièce est venue lui rendre visite et lui a apporté un brin de muguet pour lui porter bonheur. (photo rb/www.imazpress.com)