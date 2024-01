Au troisième trimestre 2023, les créations d’emplois tournent toujours au ralenti à La Réunion

Avec 1.100 emplois de plus au 3e trimestre, le rythme des créations d’emplois reste plus faible qu’en 2022. En effet, la dynamique de l’emploi dans le privé est moins forte que l'année passée, même si les secteurs du commerce, de l’hébergement et restauration, et des services aux entreprises créent toujours des emplois. Les créations d’entreprises augmentent pourtant, mais les défaillances aussi. Les constxructions de logements et la fréquentation touristique baissent. Tout comme au premier semestre, l’emploi croît légèrement dans le secteur public, après une année 2022 marquée par des réductions d’emplois. Dans ce contexte, le chômage augmente et concerne 20 % de la population active. Nous publions ci-dessous le communiqué de l'Insee (Photo d'illustration : rb/www.imazpress.com)

Fin septembre 2023, 295.900 salariés et salariées travaillent à La Réunion, secteurs privé et public confondus. Au 3e trimestre, le ralentissement de l’emploi salarié par rapport à 2022 se confirme. Ainsi, La Réunion compte 1.100 emplois de plus au 3e trimestre contre 1.500 emplois supplémentaires en moyenne chaque trimestre en 2022. Les créations nettes d’emplois augmentent cependant par rapport aux deux premiers trimestres de l’année : +0,4 % ce trimestre, contre +0,1 % aux 1er trimestre comme au 2e (+ 400 emplois chacun de ces trimestres).

Au niveau national, l’emploi progresse peu : les créations d’emplois augmentent de 0,1 % au 3 e trimestre, comme au trimestre précédent.

Dans l’ensemble des grandes économies occidentales, l’inflation est en repli. En France, le reflux de l’inflation devrait se poursuivre au cours des prochains mois. À La Réunion, en octobre 2023, l’indice des prix à la consommation augmente de 0,6 %, après avoir diminué de 0,2 % en septembre. Avec la fin de la période des soldes, les prix des produits manufacturés repartent à la hausse (+0,7 % en octobre). Les tarifs de l’énergie continuent d’augmenter, mais moins fortement que les mois précédents (+2,3 % après +4,8 % en septembre et +4,9 % en août). Après deux mois de baisse consécutive, les prix augmentent dans les services (+0,3 % en octobre) comme dans l’alimentaire (+0,5 %). Sur un an, les prix à la consommation augmentent de 3,8 % à La Réunion, soit légèrement moins qu’au niveau national (+4,0 %).

- Légère hausse de l’emploi, dans le privé comme dans le public -

Au 3e trimestre 2023, le secteur privé augmente de 800 emplois, après 200 créations sur les six premiers mois de l’année. En 2022, le secteur privé créait 2.000 emplois en moyenne chaque trimestre, en lien avec la dynamique des contrats d’apprentissage. Fin septembre 2023, 13.300 jeunes sont en contrat d’apprentissage, un niveau stable par rapport à l’année précédente.

Tout comme au premier semestre, l’emploi croît légèrement dans le secteur public, après une année 2022 marquée par des réductions d’emplois. Au 3e trimestre, l’emploi public progresse ainsi de 300 emplois, après 600 emplois créés au cours des six premiers mois.

En 2022, 400 emplois publics étaient détruits chaque trimestre en moyenne. Fin septembre 2023, 10 200 personnes bénéficient d’un contrat aidé non marchand « Parcours emploi compétences » (PEC), soit 150 de plus que fin juin 2023.

- Des emplois supplémentaires dans l’hébergement- restauration, le commerce et les services aux entreprises -

Au 3e trimestre 2023, malgré un ralentissement de la fréquentation hôtelière, 300 emplois hors intérim sont créés dans le secteur de l’hébergement et de la restauration, en lien notamment avec l’ouverture d’un hôtel de grande capacité à Saint-Denis. Après une évolution atone de l’emploi au premier semestre, le secteur renoue avec la croissance moyenne de 2022.

Dans le commerce, les créations d’emplois hors intérim continuent d’augmenter : +300 emplois, après une hausse de 400 emplois au premier semestre, soit un rythme de créations analogue à celui de 2022.

Dans les services aux entreprises, l’emploi hors intérim croît de 200, après une hausse de 600 emplois au premier semestre. En 2022, ce secteur créait 300 emplois en moyenne chaque trimestre.

Au 3e trimestre, l’emploi est stable dans le secteur de l’intérim, tout comme au trimestre précédent.

Par ailleurs, dans les secteurs de l’agriculture et de l’industrie, le niveau d’emploi est quasiment stable ces derniers trimestres.

- L’emploi en baisse dans la construction et les services aux ménages -

Au 3e trimestre 2023, 200 emplois sont détruits dans la construction, après deux trimestres sans création, en lien avec le ralentissement de la construction de logements. En 2022, 150 emplois étaient créés en moyenne chaque trimestre.

Dans le secteur des services aux ménages, essentiellement constitués d’associations, 200 emplois sont détruits ce trimestre, comme lors des deux trimestres précédents. En 2022, ce secteur créait en moyenne 150 emplois par trimestre.

- L’emploi toujours en hausse dans les services non marchands -

Fin septembre 2023, 121 600 salariés et salariées travaillent dans les services non marchands (enseignement, administration publique,

santé ou action sociale). Ces personnes travaillent majoritairement dans le public (80 %), mais peuvent également exercer dans le privé (activités de soutien scolaire, enseignement de la conduite, médecin, etc.). Le nombre d’emplois augmente de 600, suivant la tendance des deux premiers trimestres (+1 000). En 2022, l’emploi était stable dans les services non marchands.

- Le chômage s’établit en moyenne à 20 % -

À La Réunion, au 3e trimestre 2023, le taux de chômage au sens du Bureau international du travail (BIT) s’établit en moyenne à 20 % de la population active. C’est la première fois depuis quatre ans qu’il atteint ce seuil des 20 %. Il reste néanmoins en deçà de sa valeur de 2018 (24 %). Au niveau national, le chômage concerne 7,4 % de la population active au 3 e trimestre 2023, en hausse de 0,2 point.

- La fréquentation touristique recule -

Avec 390.800 nuitées enregistrées, la fréquentation touristique dans les hôtels et autres hébergements collectifs touristiques recule au 3e trimestre 2023 à La Réunion (–7 % par rapport au 3e trimestre 2022). Cette baisse est imputable à une fréquentation bien inférieure en juillet et août (–11 % par rapport à ces mêmes mois en 2022). Sur ces deux mois, le taux d’occupation des chambres baisse de 7 points et l’offre de chambres de 3 %. La fréquentation touristique du trimestre reste toutefois équivalente à celle du 3e trimestre 2019, avant la crise sanitaire.

Les établissements non classés et les établissements de 1 et 2 étoiles sont les plus concernés par cette baisse de la fréquentation : –19 % par rapport au 3e trimestre 2022, contre –2 % pour ceux de 3 à 5 étoiles. Dans les établissements de l’Ouest (–11 %) et du Sud (–9 %), la fréquentation baisse nettement, sous l’effet cumulé du recul du taux d’occupation et de l’offre de chambres. À l’inverse, la fréquentation augmente dans le Nord-Est (+10 %).

Au 3e trimestre 2023, la clientèle des hébergements touristiques reste essentiellement d’origine française : elle représente 91 % des nuitées. Leur fréquentation diminue cependant par rapport au 3 e trimestre 2022 (-33 000 nuitées, soit -9 %). À l’inverse, les nuitées de la clientèle d’origine étrangère continuent de progresser (+2 000 nuitées, soit +5 %) mais restent tout de même inférieures à leur niveau d’avant-crise sanitaire (-27 % par rapport au 3 e trimestre 2019).

- Moins de construction de logements -

En un an, d’octobre 2022 à septembre 2023, 6 800 logements sont autorisés à la construction à La Réunion, soit 1 200 logements de moins par rapport à la même période un an auparavant (–15 %). Cette baisse concerne autant les permis de construire des logements individuels que collectifs. Au niveau national, la baisse est plus forte (–29 %), comme au trimestre dernier.

À La Réunion, 5 800 logements sont mis en chantier entre octobre 2022 et septembre 2023, soit 300 de moins par rapport à la même période un an plus tôt (-5 %). Seuls les logements individuels sont concernés par la baisse (-10 %). Au niveau national, les mises en chantier baissent de manière encore plus marquée (–18 %).

À La Réunion, 3.200 entreprises sont créées au 3e trimestre dans l’ensemble des secteurs marchands non agricoles, soit 7 % de plus qu’au 2e trimestre 2023. Cette hausse est plus marquée dans le secteur « commerces, transports, hébergements et restauration » (+7 %) et dans celui des « autres services » (+14 %). En revanche, les créations d’entreprises se stabilisent dans la construction et l’industrie. Au niveau national, les créations d’entreprises augmentent également (+6 %), notamment dans les « commerces, transports, hébergements et restauration » (+11 %).

Au 3e trimestre 2023, les créations d’entreprises individuelles sous le régime de micro-entrepreneur représentent 62 % des créations d’entreprises, une part qui se rapproche du niveau national (64 %). En effet, ces créations augmentent de 18 % par rapport au 2e trimestre 2023, soit deux fois plus vite qu’en France (+9 %). Quant aux créations d’entreprises hors micro-entrepreneur, elles reculent ce trimestre à La Réunion (-7 %), alors qu’elles sont en hausse en France (+2 %).

D’octobre 2022 à septembre 2023, 749 défaillances d’entreprises sont enregistrées à La Réunion, soit une centaine de plus qu’à la même période un an auparavant.

