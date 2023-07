Monseigneur Aubry renonce à son épiscopat, Pascal Chane-Teng est le nouvel évêque de La Réunion

Monseigneur Gilbert Aubry, 81 ans, a annoncé ce mercredi 19 juillet 2023 qu'il va rendre publique "une information qui sera transmise simultanément de Rome". Pascal Chane-Teng, 47 ans, le nouvel évêque prendra ses fonctions le 1er août 2023 (Pjhoto sly/www.imazpress.com) (Photo sly/www.imazpress.com)

Pascal Chane-Teng, le nouvel évêque de La Réunion, estle né le 4 juillet 1971 à Saint-Pierre. Il a fait des études de droit à l'université d'Aix-en-Provence puis de Clermont-Ferrand. Il est titualire de deux maîtrises de droit, l'une en droit public, l'autre en droit privé et d'une licence en histoire de l'art passée à la Réunion.

Commentant la manière dont il a appris sa nomination il a commenté avec humour "kan i anons aou in nouvel komsa ou gange sézizman"

Pascal Chane-Teng, nouvel évêque de La Réunion (Photo sly/www.imazpress.com)

L’évêque de La Réunion, Monseigneur Gilbert Aubry, a donc pris sa retraite à l’âge de 81 ans. Celui qui fut le plus jeune évêque de France au moment de son ordination, en 1976, a marqué l’histoire de La Réunion. Évêque dynamique, mais aussi un artiste talentueux, qui, dans ses mots et dans ses proses, il a toujours loué et défendu le bien vivre-ensemble réunionnais et le dialogue interreligieux.

Monseigneur Gilbert Aubry, désormais ex évêque de La Réunion (Photo rb/www.imazpress.com)

- D’une vocation à un épiscopat historique -

Monseigneur Aubry est né le 10 mai 1942 à Saint-Louis. Il était l’aîné d’une fratrie de neuf enfants. Il épousera très rapidement la voie qui le mène vers son sacerdoce puisque dès l’âge de 5 ans, il confiait déjà vouloir devenir prêtre. Très jeune, il rejoint le Petit Séminaire de Cilaos avant de s’envoler pour Tananarive pour poursuivre ses études à La Croix-Valmer puis rejoindre Rome où il une licence en philosophie et une autre en théologie à l’Université pontificale grégorienne.

Gilbert Aubry est ordonné prêtre le 23 août 1970. Il exerce alors son ministère sacerdotal comme aumônier d’étudiant et de mouvements. Il est par ailleurs animateur de l'Association réunionnaise d'éducation populaire et journaliste à Croix-Sud.

C’est le 20 novembre 1975 que Gilbert Aubry est nommé évêque de La Réunion, par le pape Paul VI. Le 2 mai 1976, il est officiellement ordonné évêque de La Réunion, lors d’une cérémonie qui se déroule au stade de la Redoute, à Saint-Denis.

C’est un moment fort pour La Réunion et les Réunionnais. Pour la première fois, un Réunionnais accède à cette honorable fonction au sein de l’Eglise catholique, devant de fait le premier réunionnais à diriger l’évêché de l’île. Monseigneur Gilbert Aubry, alors âgé de 33 ans, devient par la même occasion le plus jeune évêque de France.

- "Joie et espérance, justice et paix" -

C’est sous ces quatre principes que Monseigneur Gilbert Aubry décide d’inscrire son épiscopat. De 1976 à 2021, il n’aura de cesse de promouvoir la joie, l’espérance, la justice et la paix. Chacune de ses interventions sont ainsi empreintes de ces principes qui auront marqué la transformation de La Réunion depuis 45 ans.

Une transformation marquée notamment par la création du groupement de dialogue interreligieux.

Monseigneur Aubry a été l’un de ceux qui portèrent ce groupement sur les fonds baptismaux, favorisant un meilleur dialogue entre les différentes religions, afin de promouvoir le bien-vivre ensemble réunionnais et la paix.

Ce travail visant à créer une véritable cohésion entre les différentes autorités religieuses de l’île est d’ailleurs cité comme un exemple de dialogue, de paix, et de fraternité entre les religions, à l’heure où les intolérances ne cessent de se développer sur le territoire national.

Monseigneur Gilbert Aubry, désormais ex évêque de La Réunion (Photo rb/www.imazpress.com)

- A l’origine de la venue historique du pape Jean-Paul II -

Son épiscopat sera évidemment marquée par la venue à La Réunion du pape Jean-Paul II les 1er et 2 mai 1989. "Je lui ai dit où se trouvait La Réunion et il est venu" rappelait Monseigneur Gilbert Aubry.

Pour la première fois, La Réunion accueillait un souverain pontife sur ses terres, entraînant un engouement hors du commun. Près de 150.000 personnes se massent ainsi devant l’église de la Trinité pour assister à la messe célébrée par le pape pour la béatification du Frère Scubilion.

C’est à l’occasion de cette messe historique que Jean-Paul II tiendra ces propos en créole, qui lui ont été soufflés par Monseigneur Aubry, et qui demeurent un puissant message d’espoir et de résilience : « Rest’ pa dann fénoir, vyen dann la limyèr. Mèt par coté sak la pa bon et marche droite, èk zot conscience droite. Soley i leve, soley i dor ; la lune i leve, la lune i dor. Zot mem, la limyèr i étin pa ».

- Monseigneur Gilbert Aubry, le poète -

Monseigneur Gilbert Aubry n’a jamais renié sa passion pour la musique et la poésie. Au contraire, il met ses talents et sa passion au service son épiscopat, afin de valoriser et de transmettre des messages aux Réunionnais. "La poésie", disait-il, "consiste d’abord à regarder, à observer, et ensuite trouver les mots pour traduire l’émotion, et les rêves, afin que le poète puisse persévérer dans l’écriture, pour faire vivre le rêve, pour transmettre le rêve".

L’évêque de La Réunion était profondément ancré dans le positivisme, fidèle à ses principes de joie, d’espérance, de justice et de paix, et dans l’attachement à cette terre qu’est La Réunion.

Gilbert Aubry n’aura de cesse de faire l’éloge de la Créolie, de la richesse de cette île qui est, pour lui, "un lieu d’enracinement et de source poétique". Il s’inscrit dans la lignée de ses deux grands inspirateurs que furent Leconte de Lisle et Eugène Dayot.

- 40 ans d’épiscopat… et bien plus -

En 2016, Monseigneur Gilbert Aubry célèbre les 40 de son épiscopat. Lors de ce jubilé se pose avec insistance la question de son devenir, puisque ce dernier allait fêter ses 75 ans en 2017, âge limite pour assumer la fonction d’évêque.

Comme le veut la procédure, Gilbert Aubry adresse au pape François sa "renonciation", demandant ainsi au souverain pontife d’acter ou non la fin de ses missions d’évêque. Le pape peut en effet décider de maintenir un évêque dans ses fonctions au-delà de cette limite d’âge. C’est ce qui se passera pour Monseigneur Aubry qui, en l’absence de réponse du pape, se voit maintenu dans ses missions d’évêque du diocèse de La Réunion.

Son épiscopat aura, au final, duré 47 ans.

