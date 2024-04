Aurore Bergé à Saint-Paul pour l'inauguration de la maison des femmes

La ministre chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes et de la Lutte contre les discriminations, Aurore Bergé, est en visite officielle à La Réunion pour trois jours à partir de ce mardi matin 23 avril 2024. Après avoir rencontré Juliette Techer, lauréate des 101 femmes entrepreneures, elle assiste, avec le mairie Emmanuel Séraphin, à l'inauguration de la maison des femmes de l'Ouest à Saint-Paul (Photo rb/www.imazpress.com)

Sur le thème de la prévention et la lutte contre les violences intrafamiliales, la ministre participera à un Comité Local d’Aide aux Victimes. Sur le thème des violences sexistes et sexuelles, elle visitera mercredi l’association réunionnaise pour la prévention des risques liés à la sexualité et aux harcèlements (ARPSH).

Ce mercredi elle visitera une exploitation agricole gérée par une femme et s’entretiendra avec des femmes agricultrices ainsi que des élèves du lycée agricole mercredi matin. Pour clôturer la séquence sur l’entreprenariat féminin, la ministre visitera Beelab, un incubateur destiné aux entrepreneuses de La Réunion.



Dans la continuité de ses fonctions pour la lutte contre les discriminations, Aurore Bergé ouvrira un comité opérationnel de lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la haine anti-LGBT+ (CORAH) mercredi.

Elle ira ensuite visiter le centre LGBT+ de Saint-Denis et échangera avec les associations engagées LGBT+. La ministre terminera sa visite officielle en échangeant avec les élèves du lycée Sarda Garriga à Saint-André sur le sujet de la lutte contre les préjugés.

