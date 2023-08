Avec le Village by CA Réunion, votre business décolle ! Soyez connectés au 1er réseau d’accélérateurs de startups de France

Vous êtes une jeune entreprise innovante ? Vous avez moins de 5 ans ? Vous souhaitez propulser votre activité ? Vous avez besoin de conseils et d’accompagnement ? Jusqu’au 10 septembre, Le Village by CA Réunion lance son 15ème appel à candidatures pour les startups de l’île.

Intégrer Le Village by CA, c’est être entouré de professionnels qui pourront vous aider à accélérer votre startup dans un lieu de plus de 4 000 m² comprenant des espaces de travail en coworking ou bureaux fermés avec des équipements et des services dernière génération. Y rentrer permet de bénéficier d’un accompagnement personnalisé avec une équipe dédiée, de workshops collectifs, d’un accès à un Pool d’Experts et de Mentors confirmés dans un lieu totem de l’innovation à La Réunion. Un écosystème devenu lieu Totem French Tech Réunion.

Fort de son ancrage local et de son rayonnement, le Village by CA Réunion a accompagné plus de 50 startups depuis 2017, a créé plus de 600 emplois et a levé plus de 22 millions d’euros. Devenir Villageois c’est aussi appartenir à un réseau de 44 Villages en France, Luxembourg et Italie, être connecté à plus de 700 partenaires et plus de 1 400 startups.

- Qui peut candidater ?

Si votre activité est lancée depuis maximum 5 ans, que votre activité a un caractère innovant, avec un fort potentiel de développement et de création d’emplois sur le territoire, vous pouvez candidater jusqu’au 10 septembre 2023 minuit, en envoyant votre dossier dûment rempli via le formulaire en ligne ainsi que les pièces demandées à l’adresse reunion@levillagebyca.com.

Le comité de sélection se réunira mi-octobre. Après sélection, les entrepreneurs choisis intégreront Le Village by CA Réunion et débuteront leur accélération.

- Save the date -

RDV à ne pas manquer, un atelier pitch training sera offert en amont du comité de sélection afin d’aider les finalistes à préparer leur présentation face au grand jury composé des partenaires et experts du Village by CA Réunion.

Pour en savoir plus sur Le Village by CA Réunion, RDV sur le site https://reunion.levillagebyca.com/