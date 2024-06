Averses fréquentes et températures hivernales

Ce mardi 25 juin 2024, Matante Rosina regarde au loin du côté de l'est et aperçoit pas mal de pluie vers le volcan et même les Plaines. Saint-Pierre n'est pas non plus à l'abri de ces averses. Le soleil a décidé de se focaliser sur l'ouest de l'île le matin mais dans l'après-midi, les nuages et la pluie vont gagner la partie. Les éclaircies font leur retour normalement en fin de journée d'après la boule de cristal de Matante Rosina. Les températures restent hivernales. Gardez votre palto. (photo rb/www.imazpress.com)