Avis de forte houle pour La Réunion : l'ouest, le sud et sud-ouest pourraient être en vigilance dès vendredi

À compter de ce vendredi 2 août 2024, La Réunion devrait connaître un important train de houle australe sur le littoral. "La houle devrait grossir très rapidement vendredi soir et nuit pour atteindre des hauteurs de 4 à 5 m proche du littoral", annonce Météo France. Les secteurs concernés sont l'ouest, le sud-ouest et le sud, entre la pointe des Aigrettes et la Pointe de la table. En l'état actuel des prévisions, "une Vigilance vagues submersion orange pourrait donc être émise dès vendredi matin", précise les météorologues (Photo : www.imazpress.com)

Concernant le littoral nord-ouest entre la Pointe des Galets et la Pointe des Aigrettes les vagues approcheront les 4 m et une Vigilance Vagues Submersion jaune serait lancée pour ce secteur.

Ces vigilances "seraient encore en vigueur samedi matin puis elles seront abaissées d'un cran dans la journée de samedi suite à l'amortissement progressif de la houle", indique Météo France.

Retour au vert prévu dimanche.