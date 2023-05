Bagarre entre deux diplomates russes et ukrainien, le Roi Lion pour calmer une petite fille...

Vous avez demandé le menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine du lundi 8 mai au vendredi 12 mai le voici : À Ankara en Turquie, en plein sommet diplomatique pour la coopération économique de la mer noire, alors que les délégations russes et ukrainiennes se provoquaient mutuellement, une bagarre a éclaté. Pour réconforter une petite fille qu'il avait pris en charge, un ambulancier strasbourgeois lui a chanté une chanson du Roi Lion. La vidéo postée sur TikTok, fait, depuis, un véritable carton.

- Turquie: lors d'un sommet, une bagarre éclate entre des membres de délégations russe et ukrainienne -

Un député ukrainien a alors frappé un élu russe. À l'origine de la bagarre : un drapeau, que l'Ukrainien avait déployé derrière la représentante de la délégation russe pendant une interview, avant qu'un député russe ne vienne le lui arracher.

Sans attendre, l'Ukrainien a sauté sur le Russe, pour lui donner des coups de poing.

Des agents de sécurité ont dû intervenir pour séparer les deux hommes.

Turquie: lors d'un sommet, une bagarre éclate entre des membres de délégations russe et ukrainienne pic.twitter.com/Z27gSiM0KQ — BFMTV (@BFMTV) May 5, 2023

- Une tension palpable -

La tension était montée un peu plus tôt, pendant le discours de la représentante russe. La délégation ukrainienne avait interrompu cette prise de parole en déployant deux drapeaux nationaux, ce qui est interdit par le règlement de l'organisation économique.

Une action justifiée par les Ukrainiens par le fait que la représentante russe portait un pin's représentant un soutien à la guerre menée par Moscou contre leur pays.

L'ambassade russe en Turquie a confirmé cette agression auprès de l'agence de presse russe RIA.news. Selon cette source, l'élu russe a été envoyé à l'hôpital pour examen médical. Une enquête est en cours.

- En Alsace, un ambulancier chante la chanson du Roi Lion pour calmer une petite fille -

Dans cette vidéo, on y voit l'ambulancier chanter le Roi Lion a un enfant allongé sur le brancard. Il explique en commentaires : "Nous avons pris en charge une petite fille qui est fan de Disney ! Il était donc logique pour moi de lui proposer la musique du Roi Lion, c’est l’histoire de la vie, les larmes se sont transformés en sourire, quoi demander de mieux que de voir le sourire aux lèvres même dans les moments les plus difficiles et de faire un petit peu oublier la maladie à ma façon en musique."

Les internautes ont salué l’initiative de l’ambulancier, qui a réussi à faire sourire la petite fille malgré la maladie.