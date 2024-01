Baignade en rivière et en mer : la préfecture fait le point

Suite au passage du cyclone Belal, l’ARS de La Réunion et la préfecture rappellent à la population qu’il est fortement déconseillé de se baigner dans les rivières et les bassins au regard des risques liés aux récentes crues ; le contrôle de la qualité de ces eaux pour la baignade interviendra ultérieurement. Par ailleurs, les résultats du contrôle sanitaire rendus aux communes montrent que la qualité des eaux est compatible avec une activité de baignade en mer. (Photo photo RB/www.imazpress.com)

Cependant, le passage du cyclone s’est traduit "par de très forts dégâts sur certains sites de baignade et certains d’entre eux ne peuvent pas encore recevoir de public" précise la préfecture.



- Risque requin accru après un cyclone -

Il est rappelé que le risque requin est également plus élevé en cette période. Il est donc important de maintenir sa vigilance et de respecter les mesures de sécurité, en pratiquant les activités nautiques dans les zones autorisées et sécurisées.