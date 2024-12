Plage de l'Hermitage : des algues sans risque sanitaire, la baignade de nouveau autorisée

Des algues ont été retrouvées sur la plage de l'Hermitage le mercredi 4 décembre 2024. La Réserve naturelle marine de La Réunion a alerté l'Agence régionale de santé (ARS). Ce vendredi 6 décembre, l'ARS a procédé a des analyses des algues. "Les résultats obtenus indiquent qu’il s’agit d’algues du genre Anabaena, qui ne présentent pas de risque sanitaire." Les maîtres nageurs sauveteurs (MNS) précisent que la baignade est autorisée. (Photo : www.imazpress.com)

C'est la "Réserve Marine de La Réunion qui a signalé à l’ARS la présence de blooms algaux sur les platiers du lagon de La Saline et de l’Hermitage", indique l'Agence de santé à Imaz Press.

Ce signalement a été relayé par l’ARS à la collectivité de Saint-Paul "en soulignant le caractère identique des blooms/efflorescences (= nappes/tapis d’algues flottant en surface) observés à ceux qui l’avaient été début juillet sur les mêmes sites".

En juillet, parmi les algues repérées, "des organismes que l’on appelle cyanobactéries (ou algues bleues) produisant des toxines, avaient été identifiés. Il s’agissait de Lyngbya majuscula, seule cyanobactérie marine potentiellement toxique à La Réunion pouvant occasionner chez les baigneurs des dermatites aigües, soit de fortes démangeaisons (même si à ce jour, il n’a jamais été rapporté de cas de dermatites pouvant être associés à une telle exposition à La Réunion)", précisent les services de l'ARS.

Par précaution, la baignade avait été interdite hier.

- Des algues non toxiques, la baignade autorisée -

Après analyse des algues observées ces derniers jours en laboratoire, "les résultats obtenus ce vendredi 6 décembre indiquent qu’il s’agit d’algues du genre Anabaena, qui ne présentent pas de risque sanitaire et la baignade va être rouverte".

Par précaution, les baigneurs présentant des démangeaisons après une baignade sont invités à avertir le poste MNS le plus proche, et si les démangeaisons ne se calment pas après la douche, à consulter leur médecin.

- Une présence d'algues courante en cette saison -

"Les développements algaux sont normaux, surtout en cette saison", indique l'ARS.

De tels phénomènes sont observés une à deux fois par an.

"Le rayonnement solaire est particulièrement fort en cette saison. En mer, mais aussi dans les lacs et les rivières, la température de l’eau augmente. Ces conditions favorisent le développement des algues et parmi elles, des organismes que l’on appelle cyanobactéries, dont certaines émettent des toxines dans l’eau."

Les phénomènes "de tapis d’algues peuvent s’expliquer par la division cellulaire qui s’accélère avec la montée en température de l’eau et/ou avec une lumière particulièrement intense, à la faveur également d’une charge en nutriments qui s’accroit (plus d’organismes se développent, plus d’organismes meurent, se décomposent et enrichissent le milieu en nutriments)", poursuit l'Agence régionale de santé.

