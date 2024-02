Baleines géantes, oiseaux colorés... Gorg One, un street-artiste à l'instinct animalier

Prénom : Fred, nom d'artiste : Gorg One. Si ce nom ne nous vous dit peut-être pas grand-chose, vous avez certainement dû voir ses œuvres aux quatre coins de La Réunion et notamment dans sa ville de cœur, le Port. Des fresques murales où s'envolent les oiseaux, des murs où une baleine prône sur quatre mètres de haut… c'est signé Gorg One. Actuellement exposé à La Friche du Port, l'artiste s'envolera dans quelques jours pour les Terres australes et antarctiques françaises (TAAF) à la découverte d'une de ses nombreuses sources d'inspiration, les manchots (Photos : sly/www.imazpress.com)

Gorg One s'est lancé comme artiste il y a de cela 15 ans. Pourquoi Gorg One ? "Ça ne veut rien dire mais des amis m'ont appelé Gorg il y a des années de ça et c'est resté", dit-il.

"Quand je me suis mis à signer, j'ai gardé ce nom et rajouté "One" car cela veut dire qu'on est le premier à signer sur ce pseudo."

- Artiste dans l'âme depuis une décennie -

Artiste peintre depuis plus de dix ans, Fred a fait ses armes dans une école d'illustration graphique sur Marseille, Axes Sud.

Après ses premières classes, il s'envole pour La Réunion où sa vraie vie d'artiste débute. "J'ai toujours voulu essayer le graffiti, la bombe et j'ai eu une opportunité ici avec Kesma et du coup c'est là que tout a démarré."

Mais peindre "sur un coin de table", n'est pas quelque chose qui l'intéresse. Ce que Fred alias Gorg One aime, "c'est peindre en grand".

"Faire des grands gestes, pouvoir s'immerger dans son travail, ça m'a plu", confie-t-il.

Nous lui avons demandé de qualifier son style. Il nous a répondu : "à vous de me définir".

"Tout le monde aime donner des noms mais moi j'ai longtemps travaillé les aplats de couleurs après il y a l'énergie du trait qui rejoint la calligraphie." "Je me définirais plutôt comme un muraliste", ajoute-t-il.

- Un peintre animalier -

S'il ne saurait définir précisément le style de son art, une chose est certaine, Fred aime peindre les animaux.

"C'est une volonté depuis quelques années", souligne Gorg One. "Cela fait onze ans que j'ai pris le parti de ne travailler que sur les animaux et particulièrement sur les espèces menacées."

L'objectif pour l'artiste, "monter aux gens la poésie de ces animaux, leur fragilité, leur beauté et essayer de faire en sorte de les faire percuter pour qu'ils aient envie de réagir".

Si l'artiste met aussi bien en valeur les oiseaux que les baleines, Fred travaille actuellement sur les manchots.

Des animaux qu'il apprécie mettre en valeur sur des fonds de couleur. En ce moment, sa couleur de prédilection est un bleu-vert, turquoise foncé. "Il sert de base. C'est une couleur qui permet de faire vibrer toutes les autres."

"Ça amène de la profondeur. C'est une couleur qui m'inspire et me permet de travailler plus facilement. Après, peut-être qu'un jour je partirai sur autre chose", poursuit-il.

- Direction les TAAF au mois de mars -

Les manchots, ces oiseaux de mer, Gorg One ou Fred sera amené à les voir – il l'espère – dans quelques jours, lors de son départ pour les TAAF.

Durant son voyage, Fred fera escale à chaque étape "pour peindre les murs des scientifiques, les entrepôts sur place".

Pour cela, "je vais m'inspirer des animaux que je vais croiser là-bas et les peindre en faisant attention à utiliser de la peinture propre, écologique".

- Un Portois de coeur -

Ses œuvres, d'art, Fred les a débuté au Port. "Quand j'ai commencé le graffiti il y a 15 ans, j'ai participé à un premier atelier avec les enfants du quartier", explique Fred.

"Le Port est une ville hyper accueillante. Les gens sortent les barbecues pour partager un moment ensemble autour du mur", racontre Fred.

Il ajoute : "Le Port m'a fait grandir et après j'ai eu l'opportunité de rentrer à la Friche donc la ville m'a portée".

Si Fred n'habite pas au Port, "je me sens portois, c'est ma ville de cœur. Les gens, les lieux, tout me plaît".

Mais il n'y a pas qu'au Port que Gorg One s'expose. D'autres communes de La Réunion et bailleurs font appel à son art.

Un art qu'il exporte également à l'international au gré de ses voyages, des festivals. Des rencontres qui lui permettent "de ne pas rester sur ses acquis".

À l'avenir, l'artiste a encore de nombreux projets… mais il les gardera secret. À nous de les découvrir en levant les yeux vers les hauteurs ou alors en allant découvrir l'atelier de l'artiste qui se trouve à La Possession.

