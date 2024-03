Band Cochon : 79 dépôts sauvages signalés cette semaine

La semaine du 18 au 22 mars 2024, les bénévoles de Band Cochon ont photographié 79 dépôts sauvages, sur dix communes de l'île. Une traque qui intervient alors que la Région a lancé une enquête publique sur le plan déchet. L'association appelle la population à y participer (Photo Band Cochon)

Liste des communes impactées par la traque cette semaine :



- Le Tampon : 52

- Saint-Joseph : 10

- Saint-Louis : 7

- Saint-Denis : 6

- Sainte-Rose : 1

- Saint-Benoît : 1

- Saint-Pierre: 1

- L'Étang-Salé : 1

- Total 79

"En ce moment , la Région a lancé une enquête publique sur le plan déchet. Un énième plan qui a le mérite d'exister mais qui doit être suivi d'effets ce qui est loin d'être le cas de ce type de dossier obligatoire" écrit Band Cochon, qui appelle à participer à l'enquête.



"Le projet de plan régional de prévention et de gestion des déchets fixe les moyens de prévention et de gestion déchets, aux horizons 2028 et 2034. Il définit également des indicateurs de suivis annuels et constitue un outil réglementaire structurant pour tous les acteurs publics et privés du territoire oeuvrant dans la politique des déchets. Il est accompagné d'un rapport environnemental établi conformément aux dispositions du code de l'environnement auquel est adossé un mémoire en réponse établit par la collectivité régionale" détaille l'association.

Cette enquête publique se déroulera du vendredi 15 mars 2024 à 9h au lundi 15 avril 2024 à 12h.

- Focus sur les dépôts sauvages -

Une décharge sauvage est une accumulation d’ordures apportées clandestinement par des particuliers ou des entreprises dans un endroit non prévu à cet effet. Elle est constituée sans l’autorisation requise par le préfet au titre des installations classées.

Les dépôts sauvages ne font qu’indirectement partie d’un Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets, et sont exclus quoiqu’il en soit de l’évaluation environnementale du Plan.