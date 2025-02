Banyan Festival : les arts et la culture indienne à l'honneur

Du 19 février au 2 mars 2025, a lieu le "Banyan festival". Un événement artistique et culturel pour mettre à l'honneur l'Inde et la transmission à travers la musique et la danse indienne. Un festival hommage à "Rukmini Devi Arundale", danseuse de Bharat Natyam. À cette occasion, le festival réunira professionnels locaux et de la zone Océan indien (Photo d'illustration)

Le Banyan Festival est un événement créé pour mettre en lumière les artistes des arts classiques indiens réunionnais.

- Un festival pédagogique et artistique -

Le Banyan festival est à la fois pédagogique et artistique. Il s'adresse à tout public, spécialiste comme néophyte. "Tout le monde aime les histoires et ici nous avons l'histoire de l'Inde et celle de l'identité réunionnaise", indique l'organisateur dans un communiqué.

"Les artistes européens qui cherchent à comprendre l'identité réunionnaise et qui veulent identifier des interfaces entre l'art occidental et l'art oriental."

Un festival qui s'adresse également aux acteurs culturels locaux.

- Au programme de ce festival -

21 février 2025 à Saint-Paul

18h45 Tambour

19h15 Hommage à Rukimini Devi

19h30 Mridangam, percussion du Sud de l’inde, lecture et démonstration par David Ramsamy

20h Kriké Kraké (Mariage Seeta) Annie Grondin et les élèves du CRR, flûte traversière par Pierre Leydier

20h20 Introduction parfum Bharata Natyam par Nancy Turbot

20h30 Chandrakala, spectacle Bharata Natyam par Vincent Pinault, Julie Comtois et les élèves du CRR

28 février 2025 à Saint-Denis



02 Mars 2025

16h30 Chandrakala, spectacle Bharata Natyam par Vincent Pinault, Julie Comtois et les élèves du CRR

17h30 Kriké Kraké (Mariage Seeta) Annie Grondin et les élèves du CRR, flûte traversière par Pierre Leydier

- Bharat Natyam : une forme historique mondiale -

Le Bharat Natyam est arrivé à La Réunion, alors que Rukmini fonda la première académie internationale des arts classiques de l'Inde du sud.

Lors de l'inauguration du temps de la Ravine Blanche à Saint-Pierre, le comité du temple invita alors une jeune mauricienne - étudiante de la danse auprès de Rukmini - à se produire.

Elle ne quittera plus La Réunion et donnera des cours dans l'enceinte du temps.

Parmi ses élèves Pinault Vincent, créateur du festival Banyan.

