Batkaré et Emma Nona étaient en concert au Bisik

Ce vendredi 12 avril, le Bisik a accueilli Batkaré et Emma Nona "les murs du Bisik ont vibré au son envoûtant des kass kass, roulèr et autres kayamb pour notre plus grand plaisir. Emma Nona et Batkaré étaient les maîtres de cérémonie de cette soirée péi, offrant aux spectateurs un voyage musical empreint de tradition et de modernité. Une splendide découverte !", note le Bisik, dont nous publions le communiqué ci-dessous (Photo : Bisik)

Vous étiez nombreux à avoir fait le déplacement pour assister à ce concert événement qui promettait une ode au Maloya fusion et à la créolité inspirée.

Sous un ciel étoilé c’est Batkaré, entraîné par Emilie Maillot et Bruno Huet, qui a ouvert la soirée avec une énergie contagieuse.



Leur premier EP, "Anndan", disponible à la vente dans son écrin de goni dans la vouve du Bisik, sert de point de départ à un périple musical riche en émotions dès le premier titre, "I roul" où le duo des voix d’Émilie et de Bruno résonne dans nos cœurs. Les tablas et le Mohan veena de Guilhem Parlongue nous invitent dans les rythmes du sous-continent avec délice.



La voix puissante et expressive d’Émilie juchée sur son roulèr, transcende le public, l'invitant à plonger dans l’univers unique d’une formation incroyable. Brunon Huet, conteur et chanteur, convoque nos esprits et nos sens "pou batkaré" sur un "Somin" qui sillonne les mémoires de nos vies nos vers une quête esthétique originale.



"Akout" la guitare et le dobro de Matthieu Renaud qui aux côtés de Julien Picca à la basse nous entraînent "Annda", ousa domoun i dans… Les textes, empreints de poésie et d'authenticité, nous raconte des histoires de la vie, de l'amour et de la sagesse, invitant chacun à prendre son temps pour apprécier chaque instant.



"Sakilé", le premier single de ce nouvel album, très blues, achève de mettre "Lo fé" et annonce les derniers titres de ce concert.

La musique de Batkaré est un mariage harmonieux entre le maloya, la musique indienne et le blues, offrant ainsi une expérience sonore unique, ancrée dans les riches et belles racines de notre île.



Après un changement de plateau rondement mené, c'est à présent à Emma Nona de fouler la scène du Bisik.



Accompagnée d’Asheel Tinum, jeune guitariste mauricien de talent, et de Fabien Boké, multiinstrumentiste inspiré, la jeune artiste immerge l'auditoire dans son univers mélodique à nul autre pareil. Ses compositions, riches en textes poignants et directs qui expriment ses doutes, ses sentiments et ses états d'âme, captive l'attention de tous. Ses reprises sont tout aussi personnelles et nous rappelle que nout tout néna "Maloya Dann Kèr" !

- Un « Bal Zakor » pour une fusion incandescente -

Accompagnée de ses Kass Kass, Emma Nona ouvre ce « bal zakor » avec une reprise de "véli" en duo avec Fabien Boké au chant. Une chanson de Danyèl Waro, l'un des artistes qui l'inspire le plus depuis son plus jeune âge. Aussi à l’aise au chant qu’il l’est aux percussions ou à la kora, Tiboké prend toute sa place dans ce trio magnifique.



Le "Voyaz" continue avec douceur et puissance des arrangements qui entraîne un public de plus en plus nombreux face à la scène qui s’embrase de passions.



Une ondée passagère et une chaleur caniculaire participe à cette ambiance incandescente incroyable. Emma Nona invite chacun à préserver son identité réunionnaise, un monde empreint de sonorités, de parfums, de couleurs et de métissage envahit le Bisik à nouveau étoilé…



Avec "Fanafout", "envoûter" en créole réunionnais et "médicament" en malgache, emma nous ensorcelle et le titre résonne comme un hommage aux défunts, tandis que « Bonkersité », retentit comme un hymne au rassemblement et à l'unité qui resserre encore les liens du public.



C’est Asheel Tinum qui a ensuite captivé l'auditoire avec son interprétation de "Doudou ami", une reprise de Menwar, chantre du séga tambour dans l’île sœur. Une voix envoûtante qui a charmé tous les spectateurs et montré l’étendue du talent de ce trio.



"Banm Kalou Banm", encore Danyèl Waro, "Akapar", "Vativieyn"… Les titres s’enchaînent et déchaînent les passions d’un public conquis.



Impossible d’en rester là après une demande insistante des spectateurs, Emma revient pour interpréter sa version unique de "Rest’ la maloya", l’hymne au maloya d'Alain Peters, un des titres qui a permis à Emma de se faire connaître du grand public sur les réseaux sociaux durant la crise sanitaire.



Cette soirée péi aux rythmes envoûtants a été bien plus qu'un simple concert : c'était une célébration vibrante de la culture réunionnaise, de sa diversité et de sa richesse musicale. Une ode au maloya fusion inspirée et élégante qui s’est terminé par la traditionnelle séance de selfies avec une averse de sourires et de bonheurs partagés…



Merci à tous pour votre présence évidemment et aux artistes pour leurs talents. Merci à nos partenaires sans qui rien ne serait possible, à toute l’équipe du Bisik fidèle au poste et enfin à nots coéquipiers culinaires l’Ilôt Saveurs et ses samoussas et autres savoureuses créations créoles et le Zantac et ses burgers péi !

Une fois n’est pas coutume Le mardi 16 avril, nous recevons en mode cabaret le spectacle “Judith, chansons intimes” une création tout public conseillée à partir de 15 ans, dans le cadre du dispositif Guétali. Entrée libre et gratuite (pensez à réserver) Infos / résa au 0693 63 39 39

Le vendredi prochain, le 19 avril, nous recevons Erika Lernot et son univers baigné de rythmes du monde et des Caraïbes, d’où elle est originaire et SѲL RѲSA un projet pop électro mené par Julien Mablouké, qui marie avec habileté les mélodies de la pop, la folktronica et la french touch.



Un rendez-vous qui éveillera vos sens et votre esprit. Un voyage du cœur pour une musique de l’âme que vous êtes invités à découvrir au Bisik.

Vendredi 19 avril



Ouverture des portes 19hInfos / résa au 0693 63 39 39Entrée 8€ en Prévente Adhérents sur Internet (10€ non adhérents) / 12€ sur placeBuvette et restauration sur place